MEB 5 bin personel alımı yapacak!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Peki, MEB personel alımı başvuru şartları neler?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler soruları gündemde yerini aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel pozisyonu ihdas edildi.
5 BİN PERSONEL ALIMI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi. Özer, açıklamasında öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağını vurguladı.
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MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında,
merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere;
• 250 büro personeli,
• 4 avukat;
taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere;
• 4 bin büro personeli,
• 100 mühendis,
• 125 diyetisyen,
• 500 hemşire,
• 21 avukat
olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.