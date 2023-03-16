MEB 5 bin personel alımı yapacak!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler soruları gündemde yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel pozisyonu ihdas edildi.