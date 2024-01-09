Meğer Tonla Para Kazandırıyormuş! Yol Kenarında Yetişen Hazine Açığa Çıktı! Burnumuzun Dibindeymiş!
Batı Karadeniz bölgesinde kendiliğinden ve kolayca yetişen koca yemiş meyvesi tüm dünya tarafından takip ediliyor. Gittikçe popülerleşen meyvenin esas ticaretini yapanlar binlerce lira kazanıyor. Sokakta yetişen o meyveye dair detaylar haberimizde...
Türkiye'de Batı Akdeniz'de bol miktarda yetiştirilen ve dünyada büyük ilgi gören koca yemiş meyvesi özellikle İngiltere ve Asya'da bol miktarda yetiştirilmektedir. Dünyanın dört bir yanında ticareti yapılan koca yemiş Çinlilerin de yıllarca tükettiği Şifa kaynaklarından biri olarak bilinmektedir. Aynı zamanda yumberry olarak tanınan meyve dünyada büyük ilgi görüyor .
YUMBBERY NEDİR? KOCA YEMİŞ NEDİR? NEREDE YETİŞİR?
Asya'da bol miktarda yetiştirilen koca yemiş C vitamini açısından oldukça faydalı bir besin kaynağı olarak biliniyor. Dünyada birçok kişinin "yumberry" adıyla bildiği Türkiye'de ise koca yemiş olarak tanınan bu meyve özellikle Batı Karadeniz Bölgesi'nde kendiliğinden yetişmektedir.
Çin'de tüketilen bu meyvenin ticari değerinin oldukça fazla olduğu bilinirken faydaları da saymakla bitmiyor.
YUMBERRY- KOCAYEMİŞ FAYDALARI
Koca yemişin içerisinde yer alan vitamin ve mineraller birçok farklı fayda sağlamaktadır. Başlıca faydaları şu şekildedir:
Diş ve dişeti hastalıklarına karşı önleyicidir.
Antioksidan ve inflamatuar etkisi bulunur.