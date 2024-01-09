Meğer Tonla Para Kazandırıyormuş! Yol Kenarında Yetişen Hazine Açığa Çıktı! Burnumuzun Dibindeymiş!

Türkiye'de Batı Akdeniz'de bol miktarda yetiştirilen ve dünyada büyük ilgi gören koca yemiş meyvesi özellikle İngiltere ve Asya'da bol miktarda yetiştirilmektedir. Dünyanın dört bir yanında ticareti yapılan koca yemiş Çinlilerin de yıllarca tükettiği Şifa kaynaklarından biri olarak bilinmektedir. Aynı zamanda yumberry olarak tanınan meyve dünyada büyük ilgi görüyor .