Meteoroloji uzmanları uyardı: İstanbul'a kar yağacak mı?
Ülke genelinde soğuk günler etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son günlerde bazı şehirler için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapmayı sürdürüyor. Peki, İstanbul'a yeniden kar yağacak mı?
Meteoroloji uzmanları, "Kış uzayacak. Kuzeyde inanılmaz işler oluyor" diye uyardı. Bu uyarı sonrası çok sayıda kişi, "İstanbul'da tekrar kar yağacak mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.
O ŞEHİRLERE SARI KODLU UYARI
Birçok il için sarı uyarı verildi. Sarı uyarı verilen iller: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Bayburt, Ardahan.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Posta'nın haberine göre, İstanbul’da sıcaklıklar yaklaşık 1 hafta kar yağışı aldıktan sonra yükselmeye başlasa da Sibirya’dan harekete geçen bir soğuk hava dalgasının şubatın son haftası ve martın ilk haftasında kara kışı yeniden getirme ihtimali bulunuyor.
HAFTA SONU İSTANBUL'UN HAVA DURUMU
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ise "Türkiye Lodosun etkisine giriyor. Batıdan başlayarak sıcaklıklar artacak. Hafta sonu İstanbul 16 C ye kadar çıkacak. Marmaraya yağmur Pazartesi gelecek Anadoluda yağış Salı günü." açıklaması yaptı.