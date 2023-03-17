Turuncu kodlu alarm verildi: Hafta sonu plan yapanlar dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı belirtilirken, 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından peş peşe yapılan uyarıların ardından sağanak yağış etkisini sürdürürken, hafta sonu hava durumuna ilişkin yeni raporunu yayımladı.
Hafta sonu birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması beklenirken, bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
7 İL İÇİN SARI, 4 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; Adana, Osmaniye, Kilis, Hatay, Malatya, Elazığ, Diyarbakır için sarı kodlu uyarı verildi.
TURUNCU KODLU UYARI
Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa için turuncu kodlu uyarı yapıldı.