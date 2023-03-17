Turuncu kodlu alarm verildi: Hafta sonu plan yapanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı belirtilirken, 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

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Turuncu kodlu alarm verildi: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! - Resim: 1 1 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından peş peşe yapılan uyarıların ardından sağanak yağış etkisini sürdürürken, hafta sonu hava durumuna ilişkin yeni raporunu yayımladı.

Turuncu kodlu alarm verildi: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! - Resim: 2 2 4

Hafta sonu birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması beklenirken, bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 

Turuncu kodlu alarm verildi: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! - Resim: 3 3 4

7 İL İÇİN SARI, 4 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; Adana, Osmaniye, Kilis, Hatay, Malatya, Elazığ, Diyarbakır için sarı kodlu uyarı verildi.

Turuncu kodlu alarm verildi: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! - Resim: 4 4 4

TURUNCU KODLU UYARI

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa için turuncu kodlu uyarı yapıldı.