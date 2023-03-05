Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Ege ve Akdeniz için kuvvetli yağış, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise çığ riski ve toz taşınımı uyarısı da yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; bugün Ege ve Batı Akdeniz'de şiddetli yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de ayrıca çığ riski bulunuyor. Açıklamada tüm bu risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğuna dikkat çekildi.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ayrıca Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli, yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.