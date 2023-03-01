Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok şehir için sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın ise genellikle güney, güneydoğu, yurdumuzun güneyinde ve zamanla Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
"YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRIYOR"
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla ilgili radar görüntüsünü paylaştı. Ökten paylaşımında "İstanbul'da yağış etkisini artırıyor" ifadesini kullandı.