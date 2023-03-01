Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.