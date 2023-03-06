Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 33 ile "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. 3 kentte kuvvetli yağış, 30 kentte de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

# mgm # meteoroloji # Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı - Resim: 1 1 6

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kentte fırtına ve sağanağa karşı uyardı. Bugün de 25 ilde fırtına, 4 kentte de sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı - Resim: 2 2 6

BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı - Resim: 3 3 6

Genellikle yağmur ve Sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı - Resim: 4 4 6

UYARILAR SIRALANDI

Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.