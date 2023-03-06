Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 33 ile "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. 3 kentte kuvvetli yağış, 30 kentte de kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kentte fırtına ve sağanağa karşı uyardı. Bugün de 25 ilde fırtına, 4 kentte de sağanak bekleniyor.
BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve Sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.
UYARILAR SIRALANDI
Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.