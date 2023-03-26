Milli Savunma Bakanlığından 30 bin 62 personel alımı! MSB personel alımı başvuruları ne zaman?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu sene içerisinde Milli Savunma Bakanlığı'na 30 bin 62 personel alımı yapılacağını açıkladı. Sürecin başladığını ve uygulamaların devam ettiğini belirleten Bakan Akar'ın konuşmasının ardından MSB personel alımı başvurusu ne zaman? sorusu gündeme geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine vurgu yaptı. Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:
- Bakanlık olarak bu yıl toplam 30 bin 62 personel alımı yapacağız. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor.
SUBAY, ASTSUBAY, SÖZLEŞMELİ ER ALIMI
Bakan Hulusi Akar, nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarının devam ettiğini, subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN 30 BİN PERSONEL ALIMI
Milli Savunma Bakanı Akar, şöyle konuştu:
- Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmalar başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek.
- Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde, ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.