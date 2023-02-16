Miraç Kandili mesajları: Yeni, resimli, dualı, ayetli, anlamlı kandil mesajları 2023

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Miraç kandiliniz mübarek olsun..

Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.