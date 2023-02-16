Miraç Kandili mesajları: Yeni, resimli, dualı, ayetli, anlamlı kandil mesajları 2023
Miraç Kandili Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği ve diğer alemleri gördüğü gün olarak bilinir. Miraç Kandilinde insanlar sosyal medya ve mesajlaşma programlarıyla sevdiklerinin kandilini kutluyor ve güzel dileklerde bulunuyor. İşte yeni, anlamlı, resimli Miraç Kandili mesajları...
En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu Kandillere...
Rahmet elçisi Hz. Muhammed'in göğe yükselip diğer alemleri görüşünü ifade eden Miraç Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün Kandil, Kandilin mübarek olsun.
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Miraç kandiliniz mübarek olsun..
Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.
Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.