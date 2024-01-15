Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Miraç Kandilinde ne oldu?
Geçtiğimiz günlerde Regaip Kandilinin kutlanmasının ardından çok sayıda vatandaş diğer kandillerin hangi güne denk geldiğini öğrenmek için internette bu soruyu aramaya başladı. Peki 2024'te Miraç Kandili hangi güne denk gelecek?
# miraç kandili ne zaman # Regaip Kandili anlamı # miraç kandili anlamı # miraç kandili ne zaman 2024 # ramazan ne zaman
Kandiller İslâm dininde önemli olayların meydana geldiği ve tarihte iz bırakan günlere deniyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip bu günler her zaman büyük bir özenle idrak ediliyor.
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı Hicri ve Miladi takvim arasındaki tarih farkı nedeniyle kandil gibi özel günlerin hangi güne denk geldiğini duyurmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı için kandil takvimini açıkladı. Diyanet'e göre Miraç Kandilinin hangi tarihe denk geleceği duyuruldu.
2024 GÜNÜNDE KANDİLLER HANGİ GÜNE DENK GELECEK?
Mübarek üç aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ilk ayı olan Recep ayı Regaip Kandili ile başladı.