Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğin yoluna ışık tutacak 10 tarihi sözü!
19 Mayıs, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıktığı gün. Atatürk'ün bizzat isteği üzerine gençlere armağan edilen bu milli bayramda Atatürk'ün gençler hakkındaki sözlerini sizin için derledik...
Mustafa Kemal Atatürk'ün gençelere ne kadar değer verdiğini hepimiz biliyoruz. Atatürk, kurduğu Cumhuriyeti emanet edecek kadar gençlere güveniyordu. Atatürk'ün Nutuk kitabının son bölümünde, Gençliğe Hitabe ismiyle yaptığı seslenme, gençlere aynı zamanda Cumhuriyeti korumak için büyük görevler de veriyor. 19 Mayıs'ı gençlere hediye eden Atatürk'ün gençliğe olan bakışını, güvenini ve sevgisini yansıtan sözleri sizler için derledik.
ATATÜRK'ÜN GENÇLER HAKKINDA SÖYLEDİĞİ SÖZLER
"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ila ve idame edecek sizsiniz."
"Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak!"
"Gençler, cesaretimizi takviye ve idâme eden sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetlerinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsâli olacaksınız."
"Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklali kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür."
"Siz genç arkadaşlar, yorulmadan beni tâkîbe ahdetmişsiniz. İşte ben bu sözden çok duygulandım. Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar yorulmamak ne demek? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahî durmadan yürümek, yorulduğunuz dakîkada dinlenmeden beni tâkip etmektir. Yorgunluk, her insan için tabii bir hâlettir. Fakat insanda yorgunluğu yenebilecek mânevî bir kuvvet vardır ki, bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür. Sizler, yani yeni nesil Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edecekseniz. Ben bu akşam buraya yalnız bunu size anlatmak için gelmiş bulunuyorum. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir."