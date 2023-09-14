Mutluluk veren yiyecekler neler? Yediğiniz anda duygularınız değişecek! Sizi mutlu edecek 8 besin

Mutluluğu aramak için kabul etmek istediğimizden daha fazla zaman harcıyoruz . Hayatımıza huzur ve neşe getirmek için terapi , egzersiz rutinleri ve meditasyon gibi yeni şeyler deniyoruz . Ve bizi mutlu eden şeyleri düşündüğümüzde, beslenmemiz genellikle listenin başında gelmez. İşte o besinler...

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Mutluluk veren yiyecekler neler? Yediğiniz anda duygularınız değişecek! Sizi mutlu edecek 8 besin - Resim: 1

Tatlı isteğini diğer tatlı ve çikolatalara oranla daha hızlı keser. Kahvenin yanında küçük bir ya da iki kare bitter çikolata tüketmenin pek bir sakıncası yoktur!

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Mutluluk veren yiyecekler neler? Yediğiniz anda duygularınız değişecek! Sizi mutlu edecek 8 besin - Resim: 2

Fındık, çiğ badem, fıstık gibi kuruyemişler de serotonin açısından zengin olsalar da ceviz, bu konuda diğer kuruyemişlerin epey önündedir. Günde 2-3 ceviz tüketmek, stresinizi azaltır ve kendinizi mutlu hissetmenizi sağlar.

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Mutluluk veren yiyecekler neler? Yediğiniz anda duygularınız değişecek! Sizi mutlu edecek 8 besin - Resim: 3

Daha fazla orman meyvesi tüketmenin daha iyi zihinsel sağlıkla da ilişkili olduğunu biliyor muydunuz? 2016 yılında yapılan bir meta-analiz, meyve ve sebze alımının zihinsel sağlığı iyileştirmekle yüksek oranda ilişkili olduğunu buldu.

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Mutluluk veren yiyecekler neler? Yediğiniz anda duygularınız değişecek! Sizi mutlu edecek 8 besin - Resim: 4

Bu besinlerin arasında olmazsa olmaz ise muzdur. Serotonin içeriği yüksek bir meyve olan muz aynı zamanda ara öğün olarak da günde 1 tane tüketilebilir.

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