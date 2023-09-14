Mutluluk veren yiyecekler neler? Yediğiniz anda duygularınız değişecek! Sizi mutlu edecek 8 besin
Mutluluğu aramak için kabul etmek istediğimizden daha fazla zaman harcıyoruz . Hayatımıza huzur ve neşe getirmek için terapi , egzersiz rutinleri ve meditasyon gibi yeni şeyler deniyoruz . Ve bizi mutlu eden şeyleri düşündüğümüzde, beslenmemiz genellikle listenin başında gelmez. İşte o besinler...
Tatlı isteğini diğer tatlı ve çikolatalara oranla daha hızlı keser. Kahvenin yanında küçük bir ya da iki kare bitter çikolata tüketmenin pek bir sakıncası yoktur!
Fındık, çiğ badem, fıstık gibi kuruyemişler de serotonin açısından zengin olsalar da ceviz, bu konuda diğer kuruyemişlerin epey önündedir. Günde 2-3 ceviz tüketmek, stresinizi azaltır ve kendinizi mutlu hissetmenizi sağlar.
Daha fazla orman meyvesi tüketmenin daha iyi zihinsel sağlıkla da ilişkili olduğunu biliyor muydunuz? 2016 yılında yapılan bir meta-analiz, meyve ve sebze alımının zihinsel sağlığı iyileştirmekle yüksek oranda ilişkili olduğunu buldu.
Bu besinlerin arasında olmazsa olmaz ise muzdur. Serotonin içeriği yüksek bir meyve olan muz aynı zamanda ara öğün olarak da günde 1 tane tüketilebilir.