Naci Görür'den deprem için korkutan açıklama: "Deprem potansiyeli büyük..."
Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz’de meydana gelen depremlere ilişkin uyarıda bulundu. Muğla ve çevresinde de hissedilen depremlerin, Plini-Strabo Fay Zonu’nda yaşandığını belirtti.
Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz’deki deprem potansiyeline ilişkin bir paylaşımda bulundu.
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4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN UYARI
Görür’ün uyarısı bugün saat 11.02’de Girit açıklarında meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından geldi.
"DEPREM POTANSİYELİ BÜYÜK"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, Akdeniz’de Girit çevresinde yaşanan depremlerin Plini-Strabo Fay Zonu’nda yaşandığını kaydetti.
“Bu zonda Afrika levhası, Anadolu levhasının altına dalıp tüketiliyor.” ifadesini kullanan Naci Görür, “Deprem potansiyeli büyük bir zon.” uyarısında bulundu.
AKDENİZ SON HAFTALARLA DEPREMLERLE GÜNDEMDE
Akdeniz’de son haftalarda orta şiddette birçok deprem meydana geldi.
Prof. Dr. Görür, Girit Adası açıklarında geçen hafta meydana gelen sarsıntıların ardından bir paylaşımda daha bulunmuştu.
Bu paylaşımında da Plini-Strabo Fay Zonu’na işaret eden Görür, söz konusu fay zonunun Helen-Kıbrıs yayının bir parçası olduğuna dikkat çekmişti.