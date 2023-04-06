Kapadokya Peribacalarını eşsiz kılan 7 özellik

EFSANEVİ İSMİ

Peribacalarının efsanevi isminin nereden geldiği konusu da, burayı benzersiz kılan özelliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Üç Güzeller bölgesindeki efsaneler gibi Peribacalarının ismi hakkında da çeşitli rivayetler halen varlığını sürdürüyor. Bunlardan en bilineni ise şu şekilde özetleniyor; Göreme yöresindeki köylerden birinde genç bir adamın yaşadığı ve bu adamın peribacalarının bulunduğu bölgeye çeşitli ürünler ekip, bacaların içini oyarak girintili çıkıntılı oyuklar inşa ettiği söyleniyor. Ayrıca bu oyuklara kuşların yumurtalarını emanet etmesi sebebiyle de, bölgenin o dönemde bolluğun ve bereketi sembolize ettiğine inanılıyor.

Fakat adamın yaşlanmasıyla birlikte ürünlerle eskisi gibi ilgilenememesinden dolayı o bölgede yorgunluktan yere düştüğü ve bölgeye perilerin gelip ekin ve üzümleri toplayarak yaşlı adama yardımcı oldukları en önemli rivayetler arasında yer alıyor. Yazılı pek çok kaynakta doğaüstü yaratıklar olan perilerin adamın ölümünden sonra sonsuza kadar gizlendikleri vurgulanıyor.