O bakanlıktan 3386 güvenlik görevlisi alımı!
Sağlık Bakanlığı 3386 Güvenlik Görevlisi alımı gerçekleştirecek. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları adaylar arasından 81 ilde alım yapılacağı duyuruldu. Peki, adaylarda aranan genel ve özel şartlar nelerdir?
Sağlık Bakanlığı tarafından 3386 kişilik güvenlik alımı başvurusunun açıldığını duyuruldu. İstenilen şartlar da belli oldu. İşte tüm detaylar…
SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI DETAYLARI NELER?
Sağlık Bakanlığı Güvenlik Görevlisi alımı ilanı resmi olarak belli olduğu için adaylar genel ve özel şartları merak etmeye başladı. 81 ilde 3 Bin 386 Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak.
Sağlık Bakanlığı personel alımlarını İŞKUR üzerinde yayımlanmış olduğu işçi alımı ilanına göre yapacağını da duyurdu. Bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Türkiye genelinde eksik Güvenlik Görevlisi ihtiyacı üzerine bu ihtiyacı alım yaparak karşılayacak.
Alımlar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirileceği de resmi kayraklar tarafından duyuruldu.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI NELER?
• Alımlar Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu adaylar içerisinden gerçekleşecek,
• Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
• T.C. vatandaşı olmak,
• Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
• Kamu haklarından mahrum olmamak.