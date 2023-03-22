O bakanlıktan 3386 güvenlik görevlisi alımı!

SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI DETAYLARI NELER?



Sağlık Bakanlığı Güvenlik Görevlisi alımı ilanı resmi olarak belli olduğu için adaylar genel ve özel şartları merak etmeye başladı. 81 ilde 3 Bin 386 Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımlarını İŞKUR üzerinde yayımlanmış olduğu işçi alımı ilanına göre yapacağını da duyurdu. Bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Türkiye genelinde eksik Güvenlik Görevlisi ihtiyacı üzerine bu ihtiyacı alım yaparak karşılayacak.