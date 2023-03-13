O şehirlerde Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Ramazan pidesi fiyatları, 11 ayın sultanına kısa süre kala belli olmaya başladı. Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi hem sahurda hem de iftar sofralarından eksik olmayan 2023 Ramazan pidesi fiyatları gündem oldu. Peki 2023 Ramazan pidesi kaç TL olacak? İşte, detaylar…
Oruç vazifesinin yerine getirileceği Ramazan ayının başlamasına kısa bir zaman kaldı. Ramazan ayı bu yıl 23 Mart-21 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Mübarek Ramazan ayında sofralardan eksik olmayacak pide fiyatları ise oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul Fırıncılar Odası 330 gram sade Ramazan pidesini 6 liradan, yumurtalı susamlı pidenin ise 7.5 liradan satışa sunulduğunu duyurmuştu. 2023 yılının Ocak ayında ekmek fiyatlarının 5 TL’yi görmesi sonrası bu yıl pide fiyatları merak ediliyor. Peki 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Konya Ramazan pidesi ne kadar, kaç lira olacak? İşte, Ankara’da açıklanan yeni fiyatlar
2023 RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLACAK?
Ankara’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesi bu yıl 300 gramı 10 TL olarak satışa sunulacak.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara’da fırın sahibi Muhittin Koca, pide fiyatlarının kendi maliyetlerini karşıladığını vurgulayarak 500 gram yumurtalı ve susamlı pidenin 20 TL olacağını ifade etti.
Un fiyatları, işçi fiyatları, doğal gaz, enerji fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte, bu seneki fiyatların normal olduğunu düşündüğünü ifade eden Koca “ Bütün bu bunları üstüne koyarsanız, bu seneki fiyatlar normal diye düşünüyorum. Maliyetimiz bizi kurtarıyor yani. Ben de şahsımın adına 7,5 TL olmasını öneririm. Bana göre öyle, daha uygun geliyor yani. Vatandaş için de daha iyi olur. Vatandaşın alım gücü tabii ki çok değil. Şartlar malum. Herkes için de şartlar ağır" dedi.
İstanbul başta olmak üzere diğer iller için henüz pide fiyatları açıklanmadı. İstanbul Fırıncılar Odası geçtiğimiz yıl 330 gram sade Ramazan pidesinin 6 liradan, yumurtalı ve susamlı pidenin ise 7,5 liradan satılacağını açıklamıştı.
PİDE FİYATLARI BELLİ OLAN İLLER
Eskişehir Ticaret Odası Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Fırıncı üyelerin talepleri doğrultusunda mecliste alınan kararla 270 gram pidenin fiyatı 9 lira olarak belirlendi.
Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası’ndan yapılan açıklamaya göre; geçtiğimiz yıl 5 liradan satılan 300 gram boş pidenin bu yıl 200 gram olarak 5,5 liraya satılacak. Yumurtalı susamlı pide ise bu yıl 200 gram olarak 7,5 liradan satılacak.
İZMİR'DE PİDE FİYATLARI BELLİ OLDU
İzmir'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Kentte 320 gram pide, 10 lira fiyatla satışa sunulacak.
Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde birçok ilde Ramazan pidesinin fiyatları belli olurken, İzmir'de de karar alındı. İzmir'de geçen yıl 350 gramı 6 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 23 Mart Perşembe gününden itibaren 320 gramı 10 liradan satılacak.
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis üyesi ve Ekmek ve Unlu Mamuller Komitesi üyesi Hüseyin Sağır, "İzmir’de Ramazan pidesi 320 gram olarak 10 liradan satılacak. Ankara’da 300 gramı 10 liradan satılıyor; biz 20 gram fedakarlık yaptık. Karar, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde alınıyor ve İzmir Ticaret Odası olarak bu karara uyuyoruz" diye konuştu.