O şehirlerde Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

2023 RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLACAK?



Ankara’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesi bu yıl 300 gramı 10 TL olarak satışa sunulacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara’da fırın sahibi Muhittin Koca, pide fiyatlarının kendi maliyetlerini karşıladığını vurgulayarak 500 gram yumurtalı ve susamlı pidenin 20 TL olacağını ifade etti.

Un fiyatları, işçi fiyatları, doğal gaz, enerji fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte, bu seneki fiyatların normal olduğunu düşündüğünü ifade eden Koca “ Bütün bu bunları üstüne koyarsanız, bu seneki fiyatlar normal diye düşünüyorum. Maliyetimiz bizi kurtarıyor yani. Ben de şahsımın adına 7,5 TL olmasını öneririm. Bana göre öyle, daha uygun geliyor yani. Vatandaş için de daha iyi olur. Vatandaşın alım gücü tabii ki çok değil. Şartlar malum. Herkes için de şartlar ağır" dedi.

İstanbul başta olmak üzere diğer iller için henüz pide fiyatları açıklanmadı. İstanbul Fırıncılar Odası geçtiğimiz yıl 330 gram sade Ramazan pidesinin 6 liradan, yumurtalı ve susamlı pidenin ise 7,5 liradan satılacağını açıklamıştı.