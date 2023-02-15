O tarihe dikkat: Kar ve zonal fırtına geliyor!

KAR YAĞIŞININ YENİDEN GÖRÜLECEĞİ TARİH

Kerem Ökten, kar yağışının yeniden görüleceği tarihi açıkladı ve şunları ekledi: "Şubat sonu muhtemelen güçlü bir karlı sistem var. Takip ediyorum. Endeksler uygun. Buradan her gün takibini yapacağız" ifadelerini kullandı.