O tarihe dikkat: Kar ve zonal fırtına geliyor!
Geçtiğimiz hafta pek çok ilde yoğun kar yağışları görüldü. İstanbul'da da benzer bir durumun beklendiği uzmanlarca belirtiliyordu. Ancak İstanbul'da bazı ilçelerde birkaç saat kar yağışı oldu. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, kar yağışının yeniden geleceğini belirtti.
Soğuk havanın etkisini gösterdiği bu günlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, Türkiye için "zonal fırtına" uyarısında bulundu.
ŞUBAT SONUNA DİKKAT!
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında kışın bu yıl çok uzun süreceğini söyledi. Ökten sıcaklıkların ciddi olarak düşeceği belirtilirken, hava durum tahminlerinin detayları açıklandı...
KAR YAĞIŞININ YENİDEN GÖRÜLECEĞİ TARİH
Kerem Ökten, kar yağışının yeniden görüleceği tarihi açıkladı ve şunları ekledi: "Şubat sonu muhtemelen güçlü bir karlı sistem var. Takip ediyorum. Endeksler uygun. Buradan her gün takibini yapacağız" ifadelerini kullandı.
"2 DEFA PEŞ PEŞE ZONAL RÜZGARLAR DOĞRUDAN ESECEK"
Ökten, Türkiye’ye zonal fırtına geldiğini belirterek, "Kış uzayacak. Kuzeyde inanılmaz işler oluyor. 2 defa peş peşe zonal rüzgarlar doğudan esecek. Türkiye geneli için yeni karlı sistemler mümkün. Hatta büyük sistemler" dedi.
Kaynak: Aydınlık