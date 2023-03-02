O tarihlere dikkat: El Nino geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Mart hava durumu raporunda yağmur ve kar uyarısı yaptı. Ayrıca Hava Uzmanı Kerem Ökten, Mart ayında o günlere dikkat çekerek "El Nino"nun geleceğini işaret etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KAR ŞEKLİNDE YAĞIŞLAR BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BUZLANMA, DON VE ÇIĞ UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde ülke genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.