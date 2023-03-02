O tarihlere dikkat: El Nino geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.