Odaklanma sorunu mu yaşıyorsunuz? 7 beyin hilesiyle verimliliğinizi arttırın

1- TEMEL İHTİYAÇLARINIZI 20 SANİYELİK MESAFEDE TUTUN

NTV'nin haberine göre, göreve başlamayı engelleyen en büyük faktörlerden biri, gerekli araçlara kolayca erişememek olabilir. 20 saniye kuralını uygulayarak, dizüstü bilgisayarınız, not defteriniz veya planlayıcınız gibi önemli araçları elinizin altında tutun. Bu küçük ama etkili değişiklik, ertelenen görevlerin önüne geçerek, hızlıca işe koyulmanıza yardımcı olur.