OECD verileri ortaya koydu: Türkiye, haftalık çalışma saati en fazla olan ikinci ülke
OECD verilerine göre Türkiye, haftalık ortalama 45,7 saatlik mesai süresiyle Kolombiya'nın ardından en fazla çalışan ikinci ülke konumuna yükseldi. Uzun mesai saatleri Türkiye'de milyonlarca çalışanın yaşam dengesini etkiliyor.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan son verilere göre, Türkiye haftalık ortalama 45,7 saat çalışmayla, dünyada en uzun mesai yapan ülkeler arasında ikinci sıraya yerleşti.
Listenin zirvesinde ise 47,6 saatlik ortalama ile Kolombiya bulunuyor.
Bu iki ülkeyi sırasıyla Meksika (45 saat), Kosta Rika (44,6 saat) ve Şili (42,6 saat) takip ediyor. Çalışma sürelerinin yüksekliğiyle dikkat çeken diğer ülkeler arasında Polonya, Portekiz, Macaristan, Çekya ve Slovakya da yer alıyor.
OECD ORTALAMASI 37 SAAT
OECD ülkelerinde haftalık ortalama çalışma süresi 37 saat olarak hesaplanırken, Türkiye bu sürenin yaklaşık 9 saat üzerinde çalışıyor. Haftalık çalışma süresinin en düşük olduğu ülke ise 30,5 saatle Hollanda oldu.
HER 6 ÇALIŞANDAN 1’İ 60 SAATİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Marketing Türkiye'ye göre, sadece ortalama süre değil, aşırı uzun mesai yapanların oranı da Türkiye'de dikkat çekiyor. OECD'nin 2022 yılına ait verilerine göre, Türkiye'de haftada 60 saatten fazla çalışanların oranı %15,1 olarak ölçüldü. Bu oran, OECD ortalaması olan %4,4’ün üç katından fazla.
Bu alanda Türkiye’yi sırasıyla Kolombiya (%14,2), Meksika (%13,4), Kosta Rika (%10,9) ve Yunanistan (%9,6) izliyor.
Türkiye'de yasal haftalık çalışma süresi 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında 45 saat olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu süre, sektörlere göre değişiklik gösterebiliyor:
Basın ve denizcilik sektörü: 48 saate kadar çıkabiliyor.
Kamu çalışanları: 40 saat ile sınırlı.
Yer altı maden işçileri: En düşük sınırla 37,5 saat çalışıyor.