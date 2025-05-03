OECD verileri ortaya koydu: Türkiye, haftalık çalışma saati en fazla olan ikinci ülke

HER 6 ÇALIŞANDAN 1’İ 60 SAATİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Marketing Türkiye'ye göre, sadece ortalama süre değil, aşırı uzun mesai yapanların oranı da Türkiye'de dikkat çekiyor. OECD'nin 2022 yılına ait verilerine göre, Türkiye'de haftada 60 saatten fazla çalışanların oranı %15,1 olarak ölçüldü. Bu oran, OECD ortalaması olan %4,4’ün üç katından fazla.