Orman Genel Müdürlüğünden 48 ilde personel alımı!

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?



Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan personel alımlarına dair detaylar paylaşıldı.

• 1 Mart 2023 tarihi ile birlikte başlayan başvuru sürecinde adaylardan belgeler eksiksiz olarak isteniyor.

• Adaylar başvuru için İŞKUR tarafından hazırlanan bir değerlendirme sistemine göre yapılacağı belirtildi.

• Şartlara ve belgelere göre uygun olan adaylar sözlü veya yazılı sınavlar ile birlikte iş imkanı hakkı kazanacak.

• Onaylanan adaylar ise Orman Gelen Müdürlüğü tarafından belirlenen pozisyonlarda istihdam edebilecek.

• Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sitesi ile Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini ziyaret etmesi öneriliyor.