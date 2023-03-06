Orman Genel Müdürlüğünden 48 ilde personel alımı!
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; 48 ilden personel alım yapılacağı duyurdu. Adaylardan beklenilen şartlardan birisi ise KPSS'den en az 60 alınması gerekiyor. İşte Orman Genel Müdürlüğü personel alım şartları...
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile birlikte yeni personeller alınacak. Adaylardan beklenilen şartlardan birisi KPSS'den en az 60 alınması gerekiyor. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda 48 ilden alım yapılacağı duyuruldu.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM ŞARTLARI
Yapılacak olan alımlardan faydalanabilmek için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirtilen ilanlara başvuruda bulunmanız gerekir. 1 Mart 2023 tarihi itibariyle başlayan başvurular, 14 Mart 2023 tarihi ile birlikte sona erecek.
Şartlar;
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
• 18 yaşını tamamlamış olmak,
• KPSS'den en az 60 almak,
• İlgili bölümler üzerinden mezun olmak veya belirtilen alanlarda tecrübeye sahip olması gerektiği vurgulanıyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan personel alımlarına dair detaylar paylaşıldı.
• 1 Mart 2023 tarihi ile birlikte başlayan başvuru sürecinde adaylardan belgeler eksiksiz olarak isteniyor.
• Adaylar başvuru için İŞKUR tarafından hazırlanan bir değerlendirme sistemine göre yapılacağı belirtildi.
• Şartlara ve belgelere göre uygun olan adaylar sözlü veya yazılı sınavlar ile birlikte iş imkanı hakkı kazanacak.
• Onaylanan adaylar ise Orman Gelen Müdürlüğü tarafından belirlenen pozisyonlarda istihdam edebilecek.
• Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sitesi ile Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini ziyaret etmesi öneriliyor.
48 İLDE PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan personel alımları 48 ilde gerçekleştirilecek. Alımların gerçekleştireceği iller şu şekilde;
Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van ve Zonguldak olarak belirlendi.
Kaynak: Karar.com