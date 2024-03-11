Pegasus 3 yıllığına Kozyatağı metro durağının isim haklarını satın aldı! Sebebi neydi ki...

Pegasus 3 yıllığına Kozyatağı metro durağını isim haklarını satın aldı! Kozyatağı metro durağını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı! Pegasus neden böyle bir reklam stratejisi geliştirdi gelin detaylarına göz atalım.

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Editör: Hasan Erdem Çelik
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Pegasus 3 yıllığına Kozyatağı metro durağının isim haklarını satın aldı! Sebebi neydi ki... - Resim: 1

Pegasus yeni bir reklam stratejisi olarak metro durağını kullandı. M4 Kadıköy Sabiha Gökçen metro hattının duraklarından biri olan Kozyatağı metro durağının isim haklarını satın aldı.

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Pegasus 3 yıllığına Kozyatağı metro durağının isim haklarını satın aldı! Sebebi neydi ki... - Resim: 2

Metroyu kullanan vatandaşlar metro durağının adının Pegasus-Kozyatağı metro durağı olarak değiştiğini görünce gözlerine inanamadı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar metro duraklarına bile reklam veriliyor diyerek tepki gösterirken bazı kullanıcılarda çok zekice bir strateji olduğunu savundu.

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Pegasus 3 yıllığına Kozyatağı metro durağının isim haklarını satın aldı! Sebebi neydi ki... - Resim: 3

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy imzanın ardından şöyle konuşmuştu: "Toplu ulaşım sektöründe büyük ekonomik sıkıntıların yaşandığı salgın sonrası dönemde dünyanın önde gelen tüm metro işletmelerinin yolculuk dışı gelirlerini artırmaya odaklandığını belirterek, "Bu gelirlerin başlıcaları gayrimenkul, ticari alan ve reklam/sponsorluk gelirleridir." dedi.

Ayrıca "Son yıllarda ticari alan gelirlerini artırmak için önemli atılımlar gerçekleştirdik. Pegasus’la gerçekleştirilen isim hakkı anlaşması da bu atılımlara eklenen farklı ve yeni bir adım" dedi.

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