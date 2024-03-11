Pegasus 3 yıllığına Kozyatağı metro durağının isim haklarını satın aldı! Sebebi neydi ki...
Pegasus 3 yıllığına Kozyatağı metro durağını isim haklarını satın aldı! Kozyatağı metro durağını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı! Pegasus neden böyle bir reklam stratejisi geliştirdi gelin detaylarına göz atalım.
Pegasus yeni bir reklam stratejisi olarak metro durağını kullandı. M4 Kadıköy Sabiha Gökçen metro hattının duraklarından biri olan Kozyatağı metro durağının isim haklarını satın aldı.
Metroyu kullanan vatandaşlar metro durağının adının Pegasus-Kozyatağı metro durağı olarak değiştiğini görünce gözlerine inanamadı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar metro duraklarına bile reklam veriliyor diyerek tepki gösterirken bazı kullanıcılarda çok zekice bir strateji olduğunu savundu.
Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy imzanın ardından şöyle konuşmuştu: "Toplu ulaşım sektöründe büyük ekonomik sıkıntıların yaşandığı salgın sonrası dönemde dünyanın önde gelen tüm metro işletmelerinin yolculuk dışı gelirlerini artırmaya odaklandığını belirterek, "Bu gelirlerin başlıcaları gayrimenkul, ticari alan ve reklam/sponsorluk gelirleridir." dedi.
Ayrıca "Son yıllarda ticari alan gelirlerini artırmak için önemli atılımlar gerçekleştirdik. Pegasus’la gerçekleştirilen isim hakkı anlaşması da bu atılımlara eklenen farklı ve yeni bir adım" dedi.