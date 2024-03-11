Pegasus 3 yıllığına Kozyatağı metro durağının isim haklarını satın aldı! Sebebi neydi ki...

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy imzanın ardından şöyle konuşmuştu: "Toplu ulaşım sektöründe büyük ekonomik sıkıntıların yaşandığı salgın sonrası dönemde dünyanın önde gelen tüm metro işletmelerinin yolculuk dışı gelirlerini artırmaya odaklandığını belirterek, "Bu gelirlerin başlıcaları gayrimenkul, ticari alan ve reklam/sponsorluk gelirleridir." dedi.

Ayrıca "Son yıllarda ticari alan gelirlerini artırmak için önemli atılımlar gerçekleştirdik. Pegasus’la gerçekleştirilen isim hakkı anlaşması da bu atılımlara eklenen farklı ve yeni bir adım" dedi.