Petrol sızıntısını nasıl temizlersiniz?

Petrol hayvanlara birkaç farklı şekilde zarar verebilir. Su samuru gibi kürklü hayvanlar için petrol, kürklerinin daha az yalıtkan olmasına neden olur. Böylece çok üşüyebilirler. Aynı şey kuşlarda da olabilir. Yağ, tüylerinin su iticiliğini azaltır, böylece çok sıcak ya da çok soğuk olabilirler. Kuşlar veya diğer hayvanlar yağ yutarsa, bu onları hasta edebilir. Balıklar ve kabuklu deniz hayvanları da yağdan hastalanabilir. Yağlı balıklar veya kabuklu deniz hayvanları diğer hayvanlar tarafından yenildiğinde, diğer hayvanları da hasta edebilir. Yağın etrafında bulunan balıkların yenmesi de insanlar için güvenli değildir.