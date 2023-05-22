Petrol sızıntısını nasıl temizlersiniz?
Hiç makarna pişirmeden önce bir tencere suya zeytinyağı ya da uzun bir banyo yapmadan önce küvete banyo yağı döken birini gördünüz mü? Eğer öyleyse, yağın suyun üzerinde yüzüyor gibi göründüğünü fark etmişsinizdir. Su ile karışmaz; ayrı kalır. Yağı sudan çıkarmanız istenseydi ne yapardınız?
Hiçbir zaman bir tencere sudan yemeklik yağ çıkarmanız gerekmeyecek. Ancak yağı sudan çıkarmak gerçek hayatta karşılaşılan bir sorundur! Bu şöyle olur. Hepimiz petrolü arabalarımız için benzinden plastik oyuncak yapımına kadar pek çok şey için kullanıyoruz. Petrol genellikle dünyanın derinliklerinde bulunur. Büyük makineler çok derinleri deler ve petrolü çıkarır. Petrol her yerde bulunmaz, sadece belirli yerlerde bulunur. Bu nedenle, biz onu kullanmadan önce petrolün uzun mesafelere taşınması gerekebilir.
Bazen petrol, okyanus boyunca büyük miktarlarda petrol taşıyabilen büyük gemiler olan petrol tankerleriyle taşınır. Diğer zamanlarda petrol, suyun borularla evlerimize akmasına benzer şekilde, bir yerden başka bir yere bir boru hattından akabilir. Her iki durumda da sızıntılar meydana gelebilir. Petrol tankerleri kaza yapabilir veya karaya oturabilir; boru hatları kırılabilir. Bu olduğunda, petrol kabından dışarı sızabilir. Buna petrol sızıntısı denir.
Petrol sızıntıları karada ya da suda meydana gelebilir. En yıkıcı petrol sızıntılarından bazıları suda meydana gelmiştir. Bu mantıklıdır, çünkü sudaki döküntülerin temizlenmesi daha zordur! Petrol, suyun içinde ya da yakınında yaşayan hayvanlar için çok zararlı olabilir.
Petrol hayvanlara birkaç farklı şekilde zarar verebilir. Su samuru gibi kürklü hayvanlar için petrol, kürklerinin daha az yalıtkan olmasına neden olur. Böylece çok üşüyebilirler. Aynı şey kuşlarda da olabilir. Yağ, tüylerinin su iticiliğini azaltır, böylece çok sıcak ya da çok soğuk olabilirler. Kuşlar veya diğer hayvanlar yağ yutarsa, bu onları hasta edebilir. Balıklar ve kabuklu deniz hayvanları da yağdan hastalanabilir. Yağlı balıklar veya kabuklu deniz hayvanları diğer hayvanlar tarafından yenildiğinde, diğer hayvanları da hasta edebilir. Yağın etrafında bulunan balıkların yenmesi de insanlar için güvenli değildir.