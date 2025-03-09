Plastik şişelerde gizlenen tehlike! Vücuda sandığınızdan daha fazla zarar veriyor!

Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen plastik şişeler, aslında sandığımız kadar masum değil. Yapılan araştırmalara göre, bu şişelerden su içmek, kansere, diyabete ve bağışıklık sisteminde zayıflamalara yol açabiliyor. Üstelik çoğu insan bu tehlikelerden habersiz!