Ramazan ayı ne zaman olacak? Ramazan hangi günlere denk geliyor? İlk oruç ne zaman?
Her yıl büyük bir sevinçle kutlanan Ramazan ayına artık sayılı zaman kaldı. 2024 yılında Ramazan ayının hangi güne denk geldiğini ve ilk orucun ne zaman tutulacağını merak eden vatandaşlar internetten bu soruyu aramaktadır. Peki Ramazan ne zaman başlayacak?
Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı takvimle dini bayramların hangi güne denk geldiğini öğrenmek mümkün olur. Müslümanların büyük bir coşkuyla kutladığı Ramazan ayı ne zaman başlayacak sorusu ise çoğu insanın aklını meşgul etmektedir.
Ramazan ayı boyunca oruç tutulacak ve bayramda aileler bir araya gelecektir. Bu nedenle ülkemizde ve tüm dünyada Ramazan ayı Müslümanlar için büyük bir hevesle beklenmektedir.
İlk oruç için geri sayım devam ederken üç ayların başlamasıyla Ramazan ayının ne zaman başlayacağına dair internette çok sayıda insan araştırma yapmaya devam etmektedir. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.
Buna göre; 2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı önümüzdeki sene 11 Mart günü başlayacak.