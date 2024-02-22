Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak?
Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı, tatil planlarını şimdiden yapmaya başlayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak?
Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı, tatil planlarını şimdiden yapmaya başlayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl Ramazan, 11 Mart'ta başlayacak ve bir ay boyunca devam edecek. Ramazan'ın sona ermesiyle birlikte birçok kişi bayram tatiline çıkacak. Peki, 2024 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Bayram tatili 9 gün mü olacak?
2024 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl nisan ayına denk gelecek olan Ramazan Bayramı'nda tatile çıkmak isteyen vatandaşlar, tatilin kaç gün olacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar.
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında belli oldu.
Buna göre; 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.