Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı, tatil planlarını şimdiden yapmaya başlayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl Ramazan, 11 Mart'ta başlayacak ve bir ay boyunca devam edecek. Ramazan'ın sona ermesiyle birlikte birçok kişi bayram tatiline çıkacak. Peki, 2024 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Bayram tatili 9 gün mü olacak?