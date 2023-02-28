Rapor parası nasıl alınır?
Hastalık nedeniyle işe gidemeyen işçi, işverenin bildirimi sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden rapor parası alır. Peki, rapor parası nasıl ve nereden alınır?
Geçici iş göremezlik ödeneği, sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için Kurumca ödenen parasal yardımdır.
RAPOR PARASI HAKKINDA
• SGK'lı çalışanlara ödenen rapor parası en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır.
• Alınan sağlık raporunun en az 3 günlük olması gerekmektedir.
• Aksi takdirde 3 günden daha az olan raporlar için ödeme yapılmamaktadır.
• Ücret hesaba yatırıldıktan sonra en geç ay içinde alınması gerekiyor.
• Alınmayan ödenekler SGK tarafından geri alınıyor. SGK rapor parası almak için bazı şartlar vardır.
RAPOR PARASI ALMA ŞARTLARI
• SGK tarafından yetki verilen hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekiyor.
• Köy veya mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına veya hesabına bağımsız olarak çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları şartı gerekiyor.