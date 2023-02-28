Rapor parası nasıl alınır?

RAPOR PARASI ALMA ŞARTLARI

• SGK tarafından yetki verilen hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekiyor.

• Köy veya mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına veya hesabına bağımsız olarak çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları şartı gerekiyor.