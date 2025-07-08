Refahın adresi belli oldu! İşte en yaşanabilir 4 ülke
Sağlık sisteminden eğitim kalitesine, gelir seviyesinden çevresel temizliğe kadar pek çok kriterin değerlendirildiği 2025 yılı yaşam kalitesi araştırmasında, dünyanın en yaşanabilir 4 ülkesi açıklandı.
2025 yılı itibarıyla yaşam kalitesi en yüksek ülke olarak bir kez daha İsviçre öne çıktı.
Haber Global'e göre, tarafsız dış politikası, yüksek kişi başına düşen gelir seviyesi, temiz çevresi ve gelişmiş sağlık sistemleri, İsviçre’yi zirveye taşıyan başlıca unsurlar arasında yer aldı.
Düşük suç oranı ve huzurlu sosyal yaşam, ülkeyi özellikle aileler ve emekliler için cazip hale getiriyor. Ayrıca ülkenin doğal güzellikleri ve çevre duyarlılığı da dikkat çeken faktörlerden biri.
İskandinav ülkeleri yaşam kalitesi sıralamalarında her zaman üst sıralarda yer alırken, Norveç bu yıl da listenin ikinci sırasında yer aldı. Güçlü sosyal devlet yapısı sayesinde vatandaşlarına ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetleri sunan Norveç, refahın adil dağılımı açısından örnek gösteriliyor.
Norveç'te yaşam süresinin uzunluğu, çevreye duyarlılık ve gelir eşitsizliğinin düşüklüğü de sıralamada belirleyici oldu.
Listenin üçüncü sırasında ise Kanada yer alıyor. Kapsayıcı sosyal politikaları, doğa ile iç içe yaşam sunan şehir yapıları ve güçlü eğitim sistemi ile öne çıkan Kanada, özellikle ailelerin ve genç profesyonellerin tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor.
Göçmen dostu yapısıyla da bilinen ülke, kültürel çeşitliliği destekleyen yaklaşımı sayesinde çok uluslu yaşam tarzını başarıyla sürdürüyor.
Dördüncü sırada yer alan Avustralya, gelişmiş altyapısı ve büyük şehirlerde sunduğu yüksek yaşam standartlarıyla dikkat çekiyor. Ülkenin temiz havası, çevresel sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyeti ve sağlık sistemindeki güçlülük, Avustralya’yı ilk dört arasına taşıyan temel faktörler oldu.