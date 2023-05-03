Resimde gizli bir mantık hatası var! Üst düzey zekaya sahip olanlar 4 saniyede bulabiliyor!

RESİMDEKİ HATAYI BULABİLİR MİSİN?

Bu resimde çölde yürüyen iki deve görünüyor. Güneş tepede oldukça açık bir şekilde görünürken etraflarında da kumlar dikkati çekiyor. Ancak bu resimde her şey olması gerektiği gibi değil! Resimde çok az kişinin farkettiği bir mantık hatası söz konusu.

Sadece IQ'su yüksek kişilerin bu zeka bulmacasındaki hatayı fark edebileceği söyleniyor. Hatayı fark etmen için sadece 4 saniyelik süreniz olacak! Bir sonraki resme geçmeden şimdi resme yeniden dikkatlice bakın! Bakalım bu hatayı bulabilecek misiniz?

GİZLİ HATAYI BULDUN MU?

Bu bulmacayı çözmek, beyin fırtınası yapmanızı ve tüm olasılıkları düşünmenizi gerektirecek. Kuma bakın, güneşe bakın, develere bakın ve orada olması veya olmaması gereken bir şeyi fark edip edemeyeceğinize odaklanın. Resimdeki o gizli hatayı buldunuz mu?