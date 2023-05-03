Resimde gizli bir mantık hatası var! Üst düzey zekaya sahip olanlar 4 saniyede bulabiliyor!
Gördüğünüz görselde büyük bir mantık hatası var ve bu hatayı sadece yüksek IQ'lu insanlar fark edebiliyor. Doğru cevabı bulabilecek misiniz? İşte resimdeki o mantık hatası...
IQ'nun tespit edilmesi için günümüzde birbirinden çeşitli sorular soran yüzlerce test yapılması mümkün. Zeka oyunları ve çevrimiçi bulmacalar da IQ'nun ve mantığın test edilmesi ve ölçülmesi açısından eğlenceli yollardan biri olarak ön plana çıkıyor.
Haberimizde ilginç bir zeka oyunu IQ bulmacası sizlerin çözümünü bekliyor. Tek yapmanız gereken verilen süre içerisinde resimdeki hatayı fark etmek!
RESİMDEKİ HATAYI BULABİLİR MİSİN?
Bu resimde çölde yürüyen iki deve görünüyor. Güneş tepede oldukça açık bir şekilde görünürken etraflarında da kumlar dikkati çekiyor. Ancak bu resimde her şey olması gerektiği gibi değil! Resimde çok az kişinin farkettiği bir mantık hatası söz konusu.
Sadece IQ'su yüksek kişilerin bu zeka bulmacasındaki hatayı fark edebileceği söyleniyor. Hatayı fark etmen için sadece 4 saniyelik süreniz olacak! Bir sonraki resme geçmeden şimdi resme yeniden dikkatlice bakın! Bakalım bu hatayı bulabilecek misiniz?
GİZLİ HATAYI BULDUN MU?
Bu bulmacayı çözmek, beyin fırtınası yapmanızı ve tüm olasılıkları düşünmenizi gerektirecek. Kuma bakın, güneşe bakın, develere bakın ve orada olması veya olmaması gereken bir şeyi fark edip edemeyeceğinize odaklanın. Resimdeki o gizli hatayı buldunuz mu?
ZEKA BULMACASININ CEVABI
Söz konusu resimde, çölün ortasında açık ve güneşli bir havada develerin gölgesi yok. Resmin sol tarafındaki ağacın ise gölgesi görünüyor. Bu durumda develerin de gölgelerinin yansıması gerekirken burada bir mantık hatası yapıldığı göze çarpıyor.