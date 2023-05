Resimde kaç ok görüyorsunuz? Gördüğünüz ok sayısı zekanızı belirliyor! 7 saniyede kaç ok bulabileceksiniz?

OPTİK İLLÜZYON OK TESTİ CEVABI

İşte görselde yer alan ok sayısı ve okların yerleri! Görselde tam 10 adet ok mevcut. Optik illüzyon test sonucunda bulduğunuz ok sayısına göre IQ seviyeleri aşağıda yer alıyor. Toplamda 10 adet bulmanız gerekiyordu. Peki siz kaç tane buldunuz?

BULDUĞUNUZ OK SAYISINA GÖRE IQ SEVİYELERİ

• 1 - 2 ok bulduysanız 90 IQ

• 3 - 4 ok bulduysanız 95 IQ

• 5 - 6 ok bulduysanız 100 IQ

• 7 - 8 ok bulduysanız 110 IQ

• 9 ok bulduysanız 115 IQ

• 10 ok bulduysanız 120 IQ