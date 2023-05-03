Resimde kaç ok görüyorsunuz? Gördüğünüz ok sayısı zekanızı belirliyor! 7 saniyede kaç ok bulabileceksiniz?
Optik illüzyon testlerinin en çok karşımıza çıkan testlerinden biri de 'ok testi'. Verilen görsel içinde birçok ok işareti yer alıyor. Yapmanız gereken ise verilen süre içerisinde görseldeki ok işaretlerini bulmanız! Hazırsanız ok testi başlasın...
En başarılı optik illüzyon testlerinden biri de "ok testi". Birçok ok işaretinin yer aldığı ok testlerinde, size verilen süre içerisinde kaç adet ok olduğunu bulmanız isteniyor.
Görsel zekanızı ve odağınızı zorlayacak bu opik illüzyon testinde de ok işaretleri yer alıyor. İç içe olan birçok ok işareti yer alırken 7 saniye içerisinde kaç ok sayabileceksiniz? Görünüşte kolay olan bu test 7 saniyelik süre sınırı ile daha zor bir hâl alıyor.
OPTİK İLLÜZYON OK TESTİ CEVABI
İşte görselde yer alan ok sayısı ve okların yerleri! Görselde tam 10 adet ok mevcut. Optik illüzyon test sonucunda bulduğunuz ok sayısına göre IQ seviyeleri aşağıda yer alıyor. Toplamda 10 adet bulmanız gerekiyordu. Peki siz kaç tane buldunuz?
BULDUĞUNUZ OK SAYISINA GÖRE IQ SEVİYELERİ
• 1 - 2 ok bulduysanız 90 IQ
• 3 - 4 ok bulduysanız 95 IQ
• 5 - 6 ok bulduysanız 100 IQ
• 7 - 8 ok bulduysanız 110 IQ
• 9 ok bulduysanız 115 IQ
• 10 ok bulduysanız 120 IQ