Resimde kaç ok görüyorsunuz? Gördüğünüz ok sayısı zekanızı belirliyor! 7 saniyede kaç ok bulabileceksiniz?

En başarılı optik illüzyon testlerinden biri de "ok testi". Birçok ok işaretinin yer aldığı ok testlerinde, size verilen süre içerisinde kaç adet ok olduğunu bulmanız isteniyor.

Görsel zekanızı ve odağınızı zorlayacak bu opik illüzyon testinde de ok işaretleri yer alıyor. İç içe olan birçok ok işareti yer alırken 7 saniye içerisinde kaç ok sayabileceksiniz? Görünüşte kolay olan bu test 7 saniyelik süre sınırı ile daha zor bir hâl alıyor.