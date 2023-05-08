Rusya vizesi nasıl alınır? Rusya vizesi başvuru ücreti ve gerekli evraklar listesi
Bordo pasaportu olan Türk vatandaşları, Rusya'ya giriş yapmadan önce pasaporta tabi olurlar. Rusya vizesi ücreti nedir, başvuru nasıl yapılır, istenen evraklar hangileri, kaç günde çıkar sorularına cevapları derledik.
Türkiye vatandaşı olup, Bordo pasaportu bulunanlar, Rusya'ya gidiş için vizeye tabi olurlar. Siyah, Gri ve Yeşil pasaport sahipleri ise 90 gün boyunca Rusya girişlerinde vizeden muaf tutulurlar. Bordo pasaportlu olan vatandaşlar, vize başvurusu yaparlarken, mutlaka belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ücretleri ödemelidirler.
RUSYA VİZESİ NASIL ALINIR?
Rusya vizesi iki şekilde alabilir. İlki direkt olarak konsolosluğa başvuru yapılmasıdır. Genellikle uzun süreli başvurularda konsolosluğa başvuru yapılır. ikincisi, konsolosluğun yetki verdiği vize merkezleriyle başvurunun yapılmasıdır.
Başvurular, dijital ortamda forum doldurduktan ve randevu aldıktan sonra yapılır. Randevu tarihinde, belirtilen yerde bulunulmalıdır. Başvuru için gerekli olan ve istenen evrakların eksiksiz olması gerekir. Eksik ve yanlış evrak teslimi durumunda vize başvuru reddedilebilir.
RUSYA VİZESİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Rusya vizesi başvuru ücretleri, değişebildiğinden evraklar hazırlanmadan sorulmalıdır. Ücretin net olarak ne kadar olduğu konsolosluk veya vize acenteleri aracılığıyla öğrenilmesi mümkündür. Vize acentelerinden hizmet alınırsa ek bedeller talep edilir. Başvuru için ücretlerin ödenmesi şarttır. Ücret ödemeleri yapıldıktan sonra, başvuru olumsuz sonuçlanırsa, geri ödeme gerçekleştirilmez.
RUSYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
Vize talebinde bulunan ülkeler, bunun için seyahat planı yapan vatandaşlardan belge talebinde bulunabilirler. Evrakların, hazırlanması başvuru yapan kişinin sorumluluğundadır. Eksik belgelerin olmamasına, başvurunun doğru yapılmasına dikkat edilmelidir. Evrak eksikliği, vize başvurusunun direkt reddedilmesine neden olabilir.
Başvuru dilekçesi. Vize evraklarının içinde yer alması gereken belgelerden biri, başvuru dilekçesidir. Rusça veya İngilizce dilinde hazırlanan bu dilekçede, Rusya'ya neden gidileceği, ne kadar kalınacağı hakkında bilgi verilebilir. Resmi dille yazmaya dikkat edilmeli.
Başvuru formu. Hemen her ülkenin talep ettiği belge, vize başvuru formudur. Kişisel bilgilerin yanı sıra, belgelere ilişkin bilgiler burada yer almalıdır. Başvuru formu özenle ve doğru olan bilgilerle doldurulup imzalanmalıdır.