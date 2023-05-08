Rusya vizesi nasıl alınır? Rusya vizesi başvuru ücreti ve gerekli evraklar listesi

Türkiye vatandaşı olup, Bordo pasaportu bulunanlar, Rusya'ya gidiş için vizeye tabi olurlar. Siyah, Gri ve Yeşil pasaport sahipleri ise 90 gün boyunca Rusya girişlerinde vizeden muaf tutulurlar. Bordo pasaportlu olan vatandaşlar, vize başvurusu yaparlarken, mutlaka belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ücretleri ödemelidirler.

RUSYA VİZESİ NASIL ALINIR?

Rusya vizesi iki şekilde alabilir. İlki direkt olarak konsolosluğa başvuru yapılmasıdır. Genellikle uzun süreli başvurularda konsolosluğa başvuru yapılır. ikincisi, konsolosluğun yetki verdiği vize merkezleriyle başvurunun yapılmasıdır.

Başvurular, dijital ortamda forum doldurduktan ve randevu aldıktan sonra yapılır. Randevu tarihinde, belirtilen yerde bulunulmalıdır. Başvuru için gerekli olan ve istenen evrakların eksiksiz olması gerekir. Eksik ve yanlış evrak teslimi durumunda vize başvuru reddedilebilir.