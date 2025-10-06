Saçlarınız avuç avuç dökülüyorsa dikkat! İşte dökülmeyi durduran doğal yöntemler

VİTAMİN EKSİKLİĞİ DE SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLUYOR

Uzmanlara göre saç dökülmesinin bir diğer önemli nedeni vitamin ve mineral eksiklikleri.

Özellikle B12, D vitamini, çinko, demir, folik asit ve biyotin eksikliği saç köklerinin güçsüzleşmesine neden oluyor.