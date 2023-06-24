Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor
Denizli Çivril'de, yılın üç ayı yüzeyi nilüfer çiçekleriyle kaplanan Işıklı Gölü, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Doğal sit alanı olan Işıklı Gölü, çevresindeki biyoçeşitlilik ve su üzerinde açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçi çekiyor.
# çivril
Kente 120 kilometre uzaklıktaki gölün yüzeyi haziran, temmuz ve ağustos aylarında su bitkisi nilüferlerle kaplanıyor. Bu zaman diliminde bölgeye uğrayanlar manzarayı görme şansı buluyor.
Burada konuşlandırılan kayıklar ise konuklarını gölde yaklaşık bir saat süren yolculuğa çıkarıyor. Ziyaretçiler gölde unutamayacakları anlar yaşarken zaman zaman özel günlerini de kutluyor.
Büyük Menderes Nehri'nin ana kollarından birinde sulama amaçlı regülatör yapılarak oluşturulan 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü ayrıca pek çok su kuşuna ve ender balık türlerine de ev sahipliği yapıyor.
Yöre halkı balıkçılık, restoran ve diğer turizm faaliyetleriyle gölden geçimini sağlıyor.