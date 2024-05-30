Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alacak! İşte başvuruyla ilgili detaylar
Sahil Güvenlik Komutanlığı, yeni personel alımı için Resmi Gazete'de ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda personel alımı ile ilgili detaylar ve başvuruların ayrıntıları da belli oldu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, yeni personel alımları ile ilgili ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. Yayımlanan ilanla detaylar da netleşti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı hangi görevde personel alımı gerçekleştirecek? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? Başvuru için son tarih ne zaman? Personel alımı için aranan şartlar neler? İşte detaylar...
Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacak. İlana göre başvurular, e-Devlet üzerinden 3-14 Haziran'da yapılacak.
Başvuru sahiplerinde en az lise veya dengi okul mezunu olma, 1 Ocak 2024 itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olma şartı aranacak.