Sakın çöpe atmayın! Bayat ekmekle yapabileceğiniz 10 yaratıcı şey

Çöpe attığınız bayat ekmekler aslında mutfağınızın gizli kahramanı olabilir! İşte bayat ekmekle yapabileceğiniz birbirinden pratik ve şaşırtıcı fikirler…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Sakın çöpe atmayın! Bayat ekmekle yapabileceğiniz 10 yaratıcı şey - Resim: 1

1. Bayat ekmekle fırınlanmış köfte yatağı hazırlayın

Bayat ekmekleri ince dilimleyip fırın tepsisine dizin, üzerine köfte koyup domates sosla fırınlayın. Hem doyurucu hem de israfı önleyen enfes bir tarif.

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Sakın çöpe atmayın! Bayat ekmekle yapabileceğiniz 10 yaratıcı şey - Resim: 2

2. Peynirli ekmek cipsi

Küp doğradığınız bayat ekmekleri zeytinyağı, kekik ve rendelenmiş peynirle harmanlayıp fırına verin. Çıtır çıtır bir atıştırmalık elde edersiniz.

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Sakın çöpe atmayın! Bayat ekmekle yapabileceğiniz 10 yaratıcı şey - Resim: 3

3. Çorbalara kıvam verici olarak kullanın

Ekmek kırıntılarını blenderdan geçirerek çorbalara un yerine koyabilirsiniz. Doğal bir bağlayıcı görevi görür.

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Sakın çöpe atmayın! Bayat ekmekle yapabileceğiniz 10 yaratıcı şey - Resim: 4

4. Kahvaltılık ekmek pizzası yapın

Bayat ekmek dilimlerinin üzerine domates sos, kaşar ve dilediğiniz malzemeyi koyarak tost makinesinde ya da fırında pişirin.

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Sakın çöpe atmayın! Bayat ekmekle yapabileceğiniz 10 yaratıcı şey - Resim: 5

5. Sarımsaklı ekmek yapın

Bayat ekmeklerin üzerine tereyağı ve sarımsak sürüp fırınladığınızda dışı çıtır içi yumuşak sarımsaklı ekmekler elde edersiniz.

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Sakın çöpe atmayın! Bayat ekmekle yapabileceğiniz 10 yaratıcı şey - Resim: 6

6. Ekmek tatlısı yapın

Şekerli şerbetle ıslatılan bayat ekmek dilimleri, üzerlerine fındık/fıstık serpilerek harika bir tatlıya dönüşebilir.

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Sakın çöpe atmayın! Bayat ekmekle yapabileceğiniz 10 yaratıcı şey - Resim: 7

7. Bayat ekmekten pratik yumurtalı ekmek böreği yapın

Ekmekleri küçük parçalara bölüp yumurta, süt ve kaşar peyniriyle karıştırın, tavada ya da fırında pişirin. Kahvaltı için ideal.

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Sakın çöpe atmayın! Bayat ekmekle yapabileceğiniz 10 yaratıcı şey - Resim: 8

8. Köftelere kıvam verici olarak ekleyin

Kıyma karışımına bayat ekmek içi ekleyerek köftelerin hem daha yumuşak hem daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

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Sakın çöpe atmayın! Bayat ekmekle yapabileceğiniz 10 yaratıcı şey - Resim: 9

9. Ev yapımı galeta unu üretin

Bayat ekmekleri iyice kurutup rondodan geçirerek galeta unu yapabilir, köfte ya da pane tariflerinde kullanabilirsiniz.

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Sakın çöpe atmayın! Bayat ekmekle yapabileceğiniz 10 yaratıcı şey - Resim: 10

10. Bayat ekmekle ekşi maya üretiminde kullanın

Doğal ekşi maya hazırlarken, besin olarak bayat ekmek parçaları maya kültürünü destekleyebilir. Geleneksel yöntemler arasında yer alır.

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