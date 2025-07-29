Sakın çöpe atmayın! Bayat ekmekle yapabileceğiniz 10 yaratıcı şey
Çöpe attığınız bayat ekmekler aslında mutfağınızın gizli kahramanı olabilir! İşte bayat ekmekle yapabileceğiniz birbirinden pratik ve şaşırtıcı fikirler…
1. Bayat ekmekle fırınlanmış köfte yatağı hazırlayın
Bayat ekmekleri ince dilimleyip fırın tepsisine dizin, üzerine köfte koyup domates sosla fırınlayın. Hem doyurucu hem de israfı önleyen enfes bir tarif.
2. Peynirli ekmek cipsi
Küp doğradığınız bayat ekmekleri zeytinyağı, kekik ve rendelenmiş peynirle harmanlayıp fırına verin. Çıtır çıtır bir atıştırmalık elde edersiniz.
3. Çorbalara kıvam verici olarak kullanın
Ekmek kırıntılarını blenderdan geçirerek çorbalara un yerine koyabilirsiniz. Doğal bir bağlayıcı görevi görür.
4. Kahvaltılık ekmek pizzası yapın
Bayat ekmek dilimlerinin üzerine domates sos, kaşar ve dilediğiniz malzemeyi koyarak tost makinesinde ya da fırında pişirin.
5. Sarımsaklı ekmek yapın
Bayat ekmeklerin üzerine tereyağı ve sarımsak sürüp fırınladığınızda dışı çıtır içi yumuşak sarımsaklı ekmekler elde edersiniz.
6. Ekmek tatlısı yapın
Şekerli şerbetle ıslatılan bayat ekmek dilimleri, üzerlerine fındık/fıstık serpilerek harika bir tatlıya dönüşebilir.
7. Bayat ekmekten pratik yumurtalı ekmek böreği yapın
Ekmekleri küçük parçalara bölüp yumurta, süt ve kaşar peyniriyle karıştırın, tavada ya da fırında pişirin. Kahvaltı için ideal.
8. Köftelere kıvam verici olarak ekleyin
Kıyma karışımına bayat ekmek içi ekleyerek köftelerin hem daha yumuşak hem daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.
9. Ev yapımı galeta unu üretin
Bayat ekmekleri iyice kurutup rondodan geçirerek galeta unu yapabilir, köfte ya da pane tariflerinde kullanabilirsiniz.
10. Bayat ekmekle ekşi maya üretiminde kullanın
Doğal ekşi maya hazırlarken, besin olarak bayat ekmek parçaları maya kültürünü destekleyebilir. Geleneksel yöntemler arasında yer alır.