Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesinin 11 farklı kullanım alanı

ETİ YUMUŞATIR

Et, ona sert bir kıvam verebilen kas lifleri ve proteinler içeriyor. Kahvenin içindeki asit ette daha yumuşak, daha hassas bir doku oluşturmaya yardımcı olabilir ve hatta lezzetini artırabilir. Pişirmeden 2 saat önce etin üzerine biraz kahve telvesi sürün.