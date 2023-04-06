Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesinin 11 farklı kullanım alanı

Bazı gıdalar tüketiminden sonra da kalan kısımlarında hiç bilinmeyen faydaları görülebiliyor. Bunlardan biri de kahve telvesi. İçerisinde barındırdığı mineraller ile farklı alanlarda etkili olabiliyor. İşte kahve telvesinin 11 kullanım alanı...

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Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesinin 11 farklı kullanım alanı - Resim: 1 1 10

GÜBRE

Kahve telvesi içerisinde barındırdığı mineraller ile etkili bir gübre haline getirebilirsiniz. 

Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesinin 11 farklı kullanım alanı - Resim: 2 2 10

ÇİÇEKLERİ TAZE TUTAR

Çiçeklerinizi biraz daha taze tutmak istiyorsanız, çiçek suyuna seyreltilmiş kahveyi dökmeyi deneyebilirsiniz. Böylece bitkilere destek sağlar.

Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesinin 11 farklı kullanım alanı - Resim: 3 3 10

ETİ YUMUŞATIR

Et, ona sert bir kıvam verebilen kas lifleri ve proteinler içeriyor. Kahvenin içindeki asit ette daha yumuşak, daha hassas bir doku oluşturmaya yardımcı olabilir ve hatta lezzetini artırabilir. Pişirmeden 2 saat önce etin üzerine biraz kahve telvesi sürün.

Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesinin 11 farklı kullanım alanı - Resim: 4 4 10

BÖCEKLERE KARŞI SAVAŞ

Kahve, böcekler için zehirli olabilen diterpenler içerir. Bu nedenle sivrisinekleri, meyve sineklerini, böcekleri ve diğer zararlıları kovmak için kahve telvesi kullanabilirsiniz. 