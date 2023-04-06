Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesinin 11 farklı kullanım alanı
Bazı gıdalar tüketiminden sonra da kalan kısımlarında hiç bilinmeyen faydaları görülebiliyor. Bunlardan biri de kahve telvesi. İçerisinde barındırdığı mineraller ile farklı alanlarda etkili olabiliyor. İşte kahve telvesinin 11 kullanım alanı...
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GÜBRE
Kahve telvesi içerisinde barındırdığı mineraller ile etkili bir gübre haline getirebilirsiniz.
ÇİÇEKLERİ TAZE TUTAR
Çiçeklerinizi biraz daha taze tutmak istiyorsanız, çiçek suyuna seyreltilmiş kahveyi dökmeyi deneyebilirsiniz. Böylece bitkilere destek sağlar.
ETİ YUMUŞATIR
Et, ona sert bir kıvam verebilen kas lifleri ve proteinler içeriyor. Kahvenin içindeki asit ette daha yumuşak, daha hassas bir doku oluşturmaya yardımcı olabilir ve hatta lezzetini artırabilir. Pişirmeden 2 saat önce etin üzerine biraz kahve telvesi sürün.
BÖCEKLERE KARŞI SAVAŞ
Kahve, böcekler için zehirli olabilen diterpenler içerir. Bu nedenle sivrisinekleri, meyve sineklerini, böcekleri ve diğer zararlıları kovmak için kahve telvesi kullanabilirsiniz.