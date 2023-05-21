Saksıda lavanta nasıl dikilir?

Saksı karışımınızın bir kısmını saksınızın içine dökün. Bu karışım saksının geri kalanının yaklaşık dörtte biri ila üçte birini doldurmalı ya da çakıl veya ambalaj fıstıklarının yaklaşık 1 inç üzerinde olmalıdır. Yine, mükemmel olması gerekmez, ancak saksıyı bitkinin zor sığacağı kadar doldurmayın ve bitkinin saksıda çok derine oturması için az doldurmayın.

Bir bahçe ya da büyük mağazadan alacağınız iyi süzülen alkali toprağa ihtiyacınız olacaktır. Bu toprak bahçe bölümünde yaygın olarak bulunan bir üründür, bu nedenle bulunması kolay olmalıdır. Doğru toprağı bulmakta zorlanırsanız bir çalışana sorun.

Toprak parçalarını kırmak için toprağı ellerinizle karıştırın.

Toprağın alkali kalitesini artırmak için saksı karışımına 1 çorba kaşığı kireç de ekleyebilirsiniz.