Saksıda lavanta nasıl dikilir?
Tüm iklimler onlar için harika değildir, bu nedenle bazen iyi büyümek ve istediğiniz çiçekleri üretmek için biraz daha fazla bakıma ihtiyaç duyarlar. Ancak doğru lavanta çeşidi, doğru saksı koşulları ve bakım ile yaşadığınız hemen her yerde gelişen bir saksı lavanta bitkisine sahip olabilirsiniz.
DOĞRU YETİŞTİRME KOŞULLARININ OLUŞTURULMASI
İKLİMİNİZE VE ALANINIZA EN UYGUN LAVANTA ÇEŞİDİNİ SEÇİN
Yüzlerce çeşidi olan 45 farklı lavanta türü vardır, bu nedenle aramanızı lavantayı ne için istediğinize göre daraltmayı deneyin. Lavantalar genel olarak kuraklığa dayanıklıdır, ancak soğukla çok iyi başa çıkamazlar.
Kışların çok sert geçtiği bir iklimde yaşıyorsanız, yine de lavanta bitkileri yetiştirebilirsiniz, ancak muhtemelen onlara yıllık gibi davranmanız ve her yıl değiştirmeniz gerekecektir.
Lavantanın kullanım alanları arasında peyzaj, kurutulmuş tomurcuklar, mutfak, el sanatları, taze kesimler ve uçucu yağlar yer alır. Bu kullanımların her birine farklı şekilde uyan farklı çeşitleri vardır.
BÜYÜK SAKSILAR ARAYIN
Lavanta bitkileri küçük bir çalı boyutuna kadar büyüyebilir, bu nedenle başlangıç için büyük bir saksı bu büyümeye izin verecektir. 12-16 inçlik kaplar aramanız gereken boyutlardır. Etkili drenajı sınırlayacağı için ekli bir tabağı olan bir saksı aramayın. Toprak çok uzun süre su tutarsa lavanta bitkisi köklerinin çürümeye yatkın olduğunu unutmayın.
Saksınızın alt kısmını 1-2 inç kadar ambalaj fıstığı ya da çakılla doldurun. Taban boyunca eşit bir şekilde dağıtın, ancak mükemmel olması gerekmez. Bu malzemenin drenaj deliklerinden düşmediğinden emin olun.
Saksı karışımınızın bir kısmını saksınızın içine dökün. Bu karışım saksının geri kalanının yaklaşık dörtte biri ila üçte birini doldurmalı ya da çakıl veya ambalaj fıstıklarının yaklaşık 1 inç üzerinde olmalıdır. Yine, mükemmel olması gerekmez, ancak saksıyı bitkinin zor sığacağı kadar doldurmayın ve bitkinin saksıda çok derine oturması için az doldurmayın.
Bir bahçe ya da büyük mağazadan alacağınız iyi süzülen alkali toprağa ihtiyacınız olacaktır. Bu toprak bahçe bölümünde yaygın olarak bulunan bir üründür, bu nedenle bulunması kolay olmalıdır. Doğru toprağı bulmakta zorlanırsanız bir çalışana sorun.
Toprak parçalarını kırmak için toprağı ellerinizle karıştırın.
Toprağın alkali kalitesini artırmak için saksı karışımına 1 çorba kaşığı kireç de ekleyebilirsiniz.