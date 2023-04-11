Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor: İşte karşılaşmalar öncesi son detaylar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Çeyrek final ilk maçları bugün ve 12 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Yarı finalistler, 18-19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. İşte karşılaşmalar öncesi son detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kalan takımların Avrupa futbolunun en büyüğü olabilmek için çıkacağı 60 günlük nefes kesecek maraton bu akşam başlıyor.
Devler Ligi'nde final 18 yıl sonra yeniden İstanbul'da yapılacak. Takımlara bakıldığında son yılların en çekişmeli tur mücadeleleri futbolseverlere göz kırpıyor.
MANCHESTER CITY İLE BAYERN MÜNİH TUR İÇİN MÜCADELE EDECEK
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, hem takımının hem kendisinin uzun bekleyişine son vermek için önce eski takımı Bayern Münih'i elemek zorunda. 52 yaşındaki Guardiola, Münih'te geçirdiği üç yıl boyunca (2013-2016) 3 Bundesliga, 2 Almanya Kupası, birer kez Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Bayern Münih'le ayrılışının ardından ilk kez karşılaşacak Guardiola, yarı final biletini alırsa Lampard yönetimindeki Chelsea ya da kupayı 14 kez müzesine götüren Real Madrid ile eşleşecek.
Bayern Münih, Chelsea gibi çeyrek final öncesi teknik direktör değişikliğine giden iki takımdan biri. Takımın performansından memnun olmayan ve Julian Nagelsmann ile yollarını ayıran Bavyera temsilcisi, sezon başında Chelsea'den kovulan Thomas Tuchel ile anlaştı. 2020'de Paris Saint-Germain'le Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e kaybeden Tuchel, bir yıl sonra Chelsea ile kupayı kaldırmayı başarmıştı.
Bu eşleşmeyle Manchester City'den Bayern Münih'e transfer olan Leroy Sane ile kiralanan Joao Cancelo, bugünkü maçta Etihad Stadı'na dönecek.
BENFİCA 2004'TEN SONRA İLKİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR
Kura aynı zamanda, finalde Jose Mourinho yönetimindeki Porto'nun Monaco'yu yendiği 2004'ten bu yana ilk kez bir Portekiz takımının yer alabileceği anlamına da geliyor. Inter ile Benfica, bu turda yarı finale çıkmak için mücadele edecek.
Ligde 10 maçlık galibiyet serisi Porto mağlubiyetiyle bozulan Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin en skorer ikinci takımı.
Portekiz temsilcisinin bu akşam sahasında ağırlayacağı Inter, deplasman performansı en zayıf takım olarak dikkat çekerken, son sekizdeki ekipler arasında bu tura kadar en düşük (+4) gol averajını elde etti. Buna karşın kaleci Andre Onana'nın yüzde 80'e yakın kurtarış yüzdesiyle formda bir sezon geçirmesi Inter için avantaj.