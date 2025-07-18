Sıcak hava alarmı! İşte bunaltıcı sıcaklara karşı 5 etkili çözüm

3. GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Sıcaklık kadar güneşin zararlı UV ışınları da ciddi bir tehlike oluşturuyor. Uzmanlar, sadece yazın değil yıl boyunca güneş kremi kullanımını öneriyor. Ancak özellikle yaz aylarında gün içerisinde tekrar uygulamak cilt sağlığı açısından büyük önem taşıyor.