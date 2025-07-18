Sıcak hava alarmı! İşte bunaltıcı sıcaklara karşı 5 etkili çözüm

Yaz mevsiminin etkisini artırdığı şu günlerde, sıcak havalar yaşam kalitesini düşürüyor. Peki, serin kalmak için neler yapılmalı? İşte günlük hayatınızı kolaylaştıracak pratik öneriler…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Sıcak hava alarmı! İşte bunaltıcı sıcaklara karşı 5 etkili çözüm - Resim: 1

1. AÇIK RENKLİ VE PAMUKLU GİYSİLER TERCİH EDİN

Sıcak havalarda giysi seçimi büyük önem taşıyor. Özellikle beyaz, ekru, bej gibi açık renkli kıyafetler, güneş ışınlarının bir kısmını yansıtarak vücudun daha az ısınmasını sağlıyor. 

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Sıcak hava alarmı! İşte bunaltıcı sıcaklara karşı 5 etkili çözüm - Resim: 2

Ayrıca NTV’e göre, pamuklu kumaşlar, terin emilimini artırarak daha ferah bir gün geçirmenize yardımcı oluyor.

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Sıcak hava alarmı! İşte bunaltıcı sıcaklara karşı 5 etkili çözüm - Resim: 3

2. BOL SU İÇİN

Yüksek sıcaklıklarla birlikte vücuttaki su kaybı artıyor. Gün içerisinde düzenli aralıklarla bol miktarda su tüketmek, hem vücut ısısını dengeliyor hem de halsizlik, baş ağrısı gibi sorunların önüne geçiyor.

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Sıcak hava alarmı! İşte bunaltıcı sıcaklara karşı 5 etkili çözüm - Resim: 4

3. GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Sıcaklık kadar güneşin zararlı UV ışınları da ciddi bir tehlike oluşturuyor. Uzmanlar, sadece yazın değil yıl boyunca güneş kremi kullanımını öneriyor. Ancak özellikle yaz aylarında gün içerisinde tekrar uygulamak cilt sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

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Sıcak hava alarmı! İşte bunaltıcı sıcaklara karşı 5 etkili çözüm - Resim: 5

4. HAFİF VE SAĞLIKLI YİYECEKLER TERCİH EDİN

Yazın ağır ve yağlı yiyecekler, vücut ısısını daha da artırabilir. Bu yüzden öğünlerde haşlama, ızgara ve buğulama yöntemleriyle hazırlanan hafif yemekleri tercih etmek, sindirim sisteminin de rahat çalışmasını sağlar.

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Sıcak hava alarmı! İşte bunaltıcı sıcaklara karşı 5 etkili çözüm - Resim: 6

5. GÖLGEDE KALIN

Güneş altında uzun süre kalmak, vücut ısısını yükselterek güneş çarpması riskini artırır. 

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Sıcak hava alarmı! İşte bunaltıcı sıcaklara karşı 5 etkili çözüm - Resim: 7

Özellikle dış mekanda zaman geçirirken gölgede durmak, hem sıcaklığa karşı korunma sağlar hem de daha az yorulmanıza yardımcı olur.

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