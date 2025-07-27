Sıcak havalarda kesinlikle yapmamanız gereken 9 şey! Farkında olmadan herkes yapıyor

Yaz sıcaklarıyla baş etmeye çalışırken farkında olmadan büyük hatalar yapıyor olabilirsiniz. İşte yazın en sık yapılan 9 büyük hata!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Sıcak havalarda kesinlikle yapmamanız gereken 9 şey! Farkında olmadan herkes yapıyor - Resim: 1

1- GÜNEŞ KREMİ SÜRMEDEN DIŞARI ÇIKMAK

Güneşin zararlı UV ışınları cildinize kalıcı hasar verir. Özellikle saat 11.00–16.00 arasında koruyucu krem sürmeden dışarı çıkmak cilt kanseri riskini artırır.

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Sıcak havalarda kesinlikle yapmamanız gereken 9 şey! Farkında olmadan herkes yapıyor - Resim: 2

2- BOL VE AÇIK RENKLİ KIYAFETLER TERCİH ETMEMEK

Sıcak havalarda koyu renkli ve dar kıyafetler vücut ısısını artırır. Terlemeyi önlemek için pamuklu, bol ve açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.

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Sıcak havalarda kesinlikle yapmamanız gereken 9 şey! Farkında olmadan herkes yapıyor - Resim: 3

3-SOĞUK SUYLA ANİDEN DUŞ ALMAK

Aşırı sıcak ortamdan sonra çok soğuk suyla duş almak vücut şokuna neden olabilir. Ilık su tercih edilmeli, vücut ani sıcaklık değişimine maruz bırakılmamalıdır.

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Sıcak havalarda kesinlikle yapmamanız gereken 9 şey! Farkında olmadan herkes yapıyor - Resim: 4

4- GÜNEŞİN EN YOĞUN SAATLERİNDE DIŞARIDA OLMAK

Özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmak güneş çarpmasına yol açabilir. Mümkünse bu saatlerde gölgede kalın ya da kapalı alanlarda bulunun.

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Sıcak havalarda kesinlikle yapmamanız gereken 9 şey! Farkında olmadan herkes yapıyor - Resim: 5

5- SUSAMADAN SU İÇMEMEK

Yazın ter yoluyla su kaybı artar. Susamayı beklemeden gün içinde düzenli olarak su tüketmek, baş ağrısı ve halsizlik gibi sorunları önler.

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Sıcak havalarda kesinlikle yapmamanız gereken 9 şey! Farkında olmadan herkes yapıyor - Resim: 6

6- AÇIKTA KALAN YİYECEKLERİ TÜKETMEK

Sıcakta kolay bozulan açık yiyecekler, bakteri üretir ve gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Temiz ve güvenilir yerlerden alışveriş yapılmalı.

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Sıcak havalarda kesinlikle yapmamanız gereken 9 şey! Farkında olmadan herkes yapıyor - Resim: 7

7- VANTİLATÖRÜ UZUN SÜRE DOĞRUDAN YÜZE ÇEVİRMEK

Yüzünüze doğrudan gelen rüzgar boyun tutulmasına, sinüzit ve baş ağrısına yol açabilir. Vantilatör ortamı serinletecek şekilde konumlandırılmalıdır.

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Sıcak havalarda kesinlikle yapmamanız gereken 9 şey! Farkında olmadan herkes yapıyor - Resim: 8

8- SPOR YAPARKEN SAAT SEÇİMİNE DİKKAT ETMEMEK

Açık havada yapılan egzersizler sabah erken ya da akşam saatlerinde tercih edilmelidir. Öğle sıcağında spor yapmak kalp-damar sağlığını tehdit eder.

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Sıcak havalarda kesinlikle yapmamanız gereken 9 şey! Farkında olmadan herkes yapıyor - Resim: 9

9- GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKMAMAK

UV koruması olmayan gözlükler yerine kaliteli güneş gözlükleri kullanılmalı. Güneşe çıplak gözle bakmak, kalıcı göz hasarlarına neden olabilir.

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