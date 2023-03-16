Şiddetli kar yağışı geliyor! 5 gün sürecek
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, şiddetli kar ve yağmur yeniden geliyor. Açıklamada hangi illerde etkisini göstereceği de belli oldu. Ayrıca yarın için ayrıca bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı da yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Sabah saatlerinde Konya çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.