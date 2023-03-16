Şiddetli kar yağışı geliyor! 5 gün sürecek

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, şiddetli kar ve yağmur yeniden geliyor. Açıklamada hangi illerde etkisini göstereceği de belli oldu. Ayrıca yarın için ayrıca bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı da yapıldı.

# meteoroloji # Meteoroloji Genel Müdürlüğü # yağmur sağanak meteoroloji
Son Güncelleme:
Şiddetli kar yağışı geliyor! 5 gün sürecek - Resim: 1 1 7

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Şiddetli kar yağışı geliyor! 5 gün sürecek - Resim: 2 2 7

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Sabah saatlerinde Konya çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Şiddetli kar yağışı geliyor! 5 gün sürecek - Resim: 3 3 7

HAVA SICAKLIĞI


Yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Şiddetli kar yağışı geliyor! 5 gün sürecek - Resim: 4 4 7

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.