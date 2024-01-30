Süper güçler gerçekten var mı? Süper güçlere sahip olduğunu iddia eden o insanlar herkesi şaşırttı

SONAR GÖZLÜ ÇOCUK

Ben Underwood, henüz üç yaşındayken kanser nedeniyle iki gözünü de kaybetti ancak ergenlik yıllarını baston veya rehber köpek olmadan atlatmayı başardı. Gözleri alındıktan yalnızca bir yıl sonra Ben, mucize gibi görünen bir şeyi gerçekleştirerek annesini hayrete düşürdü.

Bilim insanları, erken görme kaybının süper işitme duyusunun gelişmesine yol açtığından şüpheleniyor.

Ben'in küçük erkek kardeşi ilk başta onun kör olduğunu bilmiyordu çünkü o hala herkes gibi yürüyebiliyor, basketbol oynayabiliyor ve bisiklete binebiliyordu.

Trajik bir şekilde Ben, gözlerini alan aynı kanserin tekrar ortaya çıkmasından sonra 16 yaşında vefat etti.