Süper güçler gerçekten var mı? Süper güçlere sahip olduğunu iddia eden o insanlar herkesi şaşırttı
Süper güçler hepimizin filmlerden aşina olduğu bir kavram. Kimi karakterler uçma yeteneğine kimileri daha farklı yeteneklere sahip olur. Süper güçlerin ancak filmlerde olan şeyler olduğunu bilsek de bazı insanlar süper güçleri olduğunu eder.
Süper güçler özellikle çocukların çok ilgisini çeken bir konu. Gerçek hayatta süper güçlerin var olmadıklarını bilsek de dünya da çeşitli bölgelerden pek çok insan özel güçlere sahip olduğunu söylemişti.
SONAR GÖZLÜ ÇOCUK
Ben Underwood, henüz üç yaşındayken kanser nedeniyle iki gözünü de kaybetti ancak ergenlik yıllarını baston veya rehber köpek olmadan atlatmayı başardı. Gözleri alındıktan yalnızca bir yıl sonra Ben, mucize gibi görünen bir şeyi gerçekleştirerek annesini hayrete düşürdü.
Bilim insanları, erken görme kaybının süper işitme duyusunun gelişmesine yol açtığından şüpheleniyor.
Ben'in küçük erkek kardeşi ilk başta onun kör olduğunu bilmiyordu çünkü o hala herkes gibi yürüyebiliyor, basketbol oynayabiliyor ve bisiklete binebiliyordu.
Trajik bir şekilde Ben, gözlerini alan aynı kanserin tekrar ortaya çıkmasından sonra 16 yaşında vefat etti.
RÖNTGEN GÖZLÜ KIZ
Natasha Demkina isimli genç kadın röntgen yeteneği olan gözlere sahip olduğunu iddia ediyor.
Genç kadın normal görüşüne ek olarak nüfuz edici bir görüş biçimi kullanarak vücutların içini doğrudan görebildiğini söylüyor.
Demkina, tıbbi durumları teşhis etmek ve ilacın etkilerini gerçek zamanlı olarak görmek için insanüstü yeteneğini kullandığını iddia eden bir doktor.
Henüz çocukluğundan başlayarak hayatının büyük bölümünde bu güce sahip olduğunu iddia ediyor ve hastalara tanı koymak için bu gücü kullandığını söylüyor.
SUSUZ VE YEMEKSİZ HAYATTA KALDI
Hindu din adamı Prahlad Jani, 70 yılı aşkın süredir su içmeden yaşadığını iddia ederek damağındaki bir delikten su çekmeyi başardığını söyledi.
O zamanlar 82 yaşında olan adamın sadece suyla gargara yaptığı ve banyo yaptığı ancak hiçbir şey tüketmediği görüldü.
Ek olarak Jani, 15 günlük deneyde herhangi bir idrar veya dışkı çıkarmadı.
Doktorlar bunun normalde diyaliz ihtiyacıyla sonuçlanacağını söyledi.
Din adamı bilimsel çalışmaların görünüşte insanüstü güçlerinin temeline inmeye çalışmasının ancak tatmin edici bir sonuca ulaşamamasının ardından Mayıs 2020'de 91 yaşında vefat etti.