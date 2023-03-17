Tam 2400 yıllık: Yalova'dan İstanbul'a uzanan hikaye

ANTİK SU KANALININ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yalova Müze Müdürlüğü denetiminde temizlik ve dolgu çalışmaları tamamlanan ilk iki etabın ardından üçüncü etabın da çalışmaları yakında başlayacak. Bu yıl içerisinde temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla koruma bölge kuruluna rölöve projeleri iletilerek antik su kanalının bir bölümü eski ihtişamlı günlerine kavuşturulacak.