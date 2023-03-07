Tapu sicilinde yanlış yazılan isim nasıl düzeltilir?
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde işleri olan vatandaşların en çok merak ettiği sorular kurum tarafından yanıtlandı. İşte en çok merak edilen 5 soru ve yanıtı...
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde önemli işleri bulunan vatandaşların en çok merak ettiği sorular Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından yanıtlandı. Tapu sicilinde yanlış yazılan ismin düzeltilmesinden kat irtifakına kadar tapuyla ilgili merak edilen sorunların yanıtları haberimizde...
ELBİRLİĞİ HALİNDE BULUNAN MÜLKİYETİMİ MÜŞTEREK MÜLKİYETE NASIL ÇEVİREBİLİRİM?
- Elbirliği halindeki mülkiyette maliklerin tümünün bizzat veya vekaleten ilgili tapu müdürlüğüne talepte bulunması halinde paylı mülkiyete geçilebilir.
- Ayrıca miras nedeniyle elbirliği mülkiyetinde İdaremizin 2009/6 sayılı genelgesine göre tebligat yöntemiyle paylı mülkiyete geçilebilir. Bunların dışında mahkeme kararı ile elbirliği mülkiyetine son verilmesi mümkündür.
80 YAŞINDA BABAM SATIŞ YAPACAK SAĞLIK RAPORU ALMAK ZORUNDA MIYIZ?
- Sağlık Raporu almada yaş sınırı yoktur. Talep sahibinin fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmi veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında sağlık raporu ister.
KAT İRTİFAKI KURULMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
• Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
• İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)
• Mimari proje
• Vaziyet Planı (Toplu Yapılarda)
• Yönetim Planı