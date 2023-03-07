Tapu sicilinde yanlış yazılan isim nasıl düzeltilir?

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde önemli işleri bulunan vatandaşların en çok merak ettiği sorular Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından yanıtlandı. Tapu sicilinde yanlış yazılan ismin düzeltilmesinden kat irtifakına kadar tapuyla ilgili merak edilen sorunların yanıtları haberimizde...