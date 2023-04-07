Tarihe tanıklık etmiş 13 köprü
Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve tarihten kalıntıları ile günümüze gelen köprüler, zamana meydan okuyan görünümleri ile dikkat çekiyor. İşte eşsiz tarihi ve etrafındaki gezilecek yerleri ile tarihe tanıklık etmiş 13 köprü...
1- ORTACALAR ÇİFTE KÖPRÜLER - ARTVİN
18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Ortacalar Çifte Köprüleri, Küçükköy ve Arılı yol ayrımında birbirine dik olacak şekilde planlanmıştır.
2- JUSTINIANUS KÖPRÜSÜ - SAKARYA
Sapanca Gölü’nün sularını Sakarya Nehri’ne boşaltan Çark Deresi (Melas Çayı) üzerinde yer alan Justinianus Köprüsü, Erken Bizans Dönemi’nin Anadolu’daki en görkemli anıtsal yapılarındandır.
Bizans İmparatoru Justinianus (527-565) tarafından MS 558-560 yıllarında yaptırılan taş köprü, 365 metre uzunluğunda 9.85 metre genişliğinde olup toplam 12 kemerlidir. Köprünün batı ucunda tak izi, doğu ucunda apsisli yapı ve köprü ile ilgili tonozlu yapı kalıntıları bulunmaktadır.
3- MALABADİ KÖPRÜSÜ - DİYARBAKIR
1147 tarihli inşa kitabesine göre, Timurtaş b. İlgazi b. Artuk tarafından Artukoğulları döneminde inşa ettirilmiştir. 12. yüzyıl Selçuklu dönemi anıtsal mühendislik-mimarlık başyapıtlarındandır.
Tarihî Malabadi Köprüsü, 40,86 metre açıklığındaki sivri ana kemeri ile dünyanın günümüze ulaşan en büyük kemer açıklığına sahip taş kemer köprüsüdür.