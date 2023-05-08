Tarkan oyunu kullandı: Sandık başında poz verdi!

Yurt dışında bulunan Türk pop müziğinin en ünlü isimlerinden Tarkan, 14 Mayıs seçimleri için oy verdi. Tarkan oy verdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

# tarkan # oy # seçim
Son Güncelleme:
Tarkan oyunu kullandı: Sandık başında poz verdi! - Resim: 1 1 5

Türkiye ,14 Mayıs Pazar günü, 28. dönem milletvekilllerini ve Cumhurbaşkanı'nı seçecek.

Tarkan oyunu kullandı: Sandık başında poz verdi! - Resim: 2 2 5

14 Mayıs seçimleri için yurt dışında bulunan seçmenlerin oy verme işlemleri 27 Nisan tarihinde başlamıştı.

Tarkan oyunu kullandı: Sandık başında poz verdi! - Resim: 3 3 5

Yurt dışında oy kullanan seçmenlerden biri de Türk pop müziğinin en ünlü ismi Tarkan oldu.

Tarkan oyunu kullandı: Sandık başında poz verdi! - Resim: 4 4 5

Oyunu kullanırken çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, fotoğrafın altına, "Ben oyumu verdim. Vatana, millete hayırlıu olsun" mesajını yazdı.