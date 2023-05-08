Tarkan oyunu kullandı: Sandık başında poz verdi!
Yurt dışında bulunan Türk pop müziğinin en ünlü isimlerinden Tarkan, 14 Mayıs seçimleri için oy verdi. Tarkan oy verdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Türkiye ,14 Mayıs Pazar günü, 28. dönem milletvekilllerini ve Cumhurbaşkanı'nı seçecek.
14 Mayıs seçimleri için yurt dışında bulunan seçmenlerin oy verme işlemleri 27 Nisan tarihinde başlamıştı.
Yurt dışında oy kullanan seçmenlerden biri de Türk pop müziğinin en ünlü ismi Tarkan oldu.
Oyunu kullanırken çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, fotoğrafın altına, "Ben oyumu verdim. Vatana, millete hayırlıu olsun" mesajını yazdı.