Tarsus'taki "gizemli ev" ile ilgili yeni gelişme

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren ve kazı yapılan "gizemli ev" sık sık gündeme geliyordu. Son olarak Tarsus'taki ev ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez de rekor fiyata satışıyla gündeme geldi. Kırmızı evi Türk vatandaşı olmayan kişiler alamayacak.