Tarsus'taki "gizemli ev" ile ilgili yeni gelişme
2016 yılında başlayıp 1 yıl süren Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir dönem sık sık gündeme gelen gizemli evi satışa çıkıyor. Ev, rekor fiyata ve satın alacak kişinin yalnızca Türk vatandaşı alması şartı ile satılacak.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren ve kazı yapılan "gizemli ev" sık sık gündeme geliyordu. Son olarak Tarsus'taki ev ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez de rekor fiyata satışıyla gündeme geldi. Kırmızı evi Türk vatandaşı olmayan kişiler alamayacak.
GİZEMLİ EV SATIŞA ÇIKTI
Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 82 Evler Mahallesi, 3106 Sokak'ta tek katlı olan ve Türkiye'de "gizemli ev" olarak bilinen müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı sona ermiş ve alan kapatılmıştı.
Sahibi tarafından ev, "Tarsus Meşhur Gizemli Kırmızı ev 209 m2" başlığı altında 6 milyon 750 bin TL satış fiyatıyla ilana çıktı.
Satışını duyan mahalle sakinleri, bir an önce evin yeni sahibini bulup, gündemden çıkmasını istedi.
Kaynak: Aydınlık