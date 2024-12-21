Tartışma sanatında ustalık: 11 adımda zafer kazanın

1. KARŞI TARAFI İYİ DİNLEYİN

BBC Türkçe’nin haberine göre, tartışmaların en heyecanlı anlarında bazen kendi düşüncelerimize odaklanırken, karşımızdakilerin söylediklerini ihmal edebiliriz. Ancak, uzmanlar, iyi bir tartışmanın anahtarı olarak karşınızdakini dikkatle dinlemeyi öneriyor. Claire Fox, “Tartışmada karşı tarafın söylediklerini dinlemek, hem farklı bakış açıları kazandırır hem de kendi pozisyonunuzu güçlendirmenize yardımcı olur” diyor.