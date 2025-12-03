Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı!

Dünya çapında tanınan gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı oylarıyla hazırlanan Türkiye'nin en düşük beğeni alan yemekleri listesini yayınladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 1

Taste Atlas, platformdaki kullanıcıların verdiği puanları baz alarak "en az beğenilen Türk yemekleri" sıralamasını duyurdu.

1 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 2

Listenin başında yer alan kapuska, aynı zamanda geçtiğimiz yıl dünyanın en kötü 100 yemeği listesinde 67. sırada bulunarak küresel çapta da dikkat çekmişti.

İşte en az beğenilen 10 Türk yemeği:

2 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 3

1. Kapuska

3 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 4

2. Beyin salatası

4 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 5

3. Kaymaklı kayısı

5 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 6

4. Kuzu kelle

6 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 7

5. Macun

7 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 8

6. Mıcırık Aşı (Antep)

8 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 9

7. Hoşaf

9 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 10

8. Türlü

10 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 11

9. Etli bamya

11 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 12

10. Tahinli kurabiye

12 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 13

EN ÇOK BEĞENİLEN: ''KAHVALTI''

Taste Atlas, eleştirilen lezzetlerin yanı sıra Türkiye'de en çok beğenilen yemekleri de tek tek sıraladı. Kullanıcıların en yüksek puanı verdiği lezzet, "kahvaltı" oldu.

Türkiye'de en çok beğenilen 10 Türk yemeği listesinin tamamı ise şunlardan oluştu:

13 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 14

1. Kahvaltı

14 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 15

2. Tombik döner

15 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 16

3. Cağ kebabı

16 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 17

4. Kayseri yağlaması

17 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 18

5. Kalamar tava

18 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 19

6. Samsun pidesi

19 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 20

7. Ciğer sarma

20 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 21

8. Maraş dondurması

21 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 22

9. Döner

22 23
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! - Resim: 23

10. Mantı

23 23
türk yemekleri