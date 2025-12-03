Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı!
Dünya çapında tanınan gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı oylarıyla hazırlanan Türkiye'nin en düşük beğeni alan yemekleri listesini yayınladı.
Taste Atlas, platformdaki kullanıcıların verdiği puanları baz alarak "en az beğenilen Türk yemekleri" sıralamasını duyurdu.
Listenin başında yer alan kapuska, aynı zamanda geçtiğimiz yıl dünyanın en kötü 100 yemeği listesinde 67. sırada bulunarak küresel çapta da dikkat çekmişti.
İşte en az beğenilen 10 Türk yemeği:
1. Kapuska
2. Beyin salatası
3. Kaymaklı kayısı
4. Kuzu kelle
5. Macun
6. Mıcırık Aşı (Antep)
7. Hoşaf
8. Türlü
9. Etli bamya
10. Tahinli kurabiye
EN ÇOK BEĞENİLEN: ''KAHVALTI''
Taste Atlas, eleştirilen lezzetlerin yanı sıra Türkiye'de en çok beğenilen yemekleri de tek tek sıraladı. Kullanıcıların en yüksek puanı verdiği lezzet, "kahvaltı" oldu.
Türkiye'de en çok beğenilen 10 Türk yemeği listesinin tamamı ise şunlardan oluştu:
1. Kahvaltı
2. Tombik döner
3. Cağ kebabı
4. Kayseri yağlaması
5. Kalamar tava
6. Samsun pidesi
7. Ciğer sarma
8. Maraş dondurması
9. Döner
10. Mantı