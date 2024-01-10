Tatil Zili Çaldı! Peki Okullar Ne Zaman Açılacak? Okullar 1 Ay Tatil Mi Yapacak?
Okulların bir ay boyunca tatil olacağına dair iddialar sömestr yani yarıyıl öncesi pek çok öğrenci tarafından konuşuluyor. 15 Tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili ne kadar sürecek? 19 Ocak günü karnelerini alan öğrenciler okula ne zaman geri dönecek?
19 Ocak Cuma günü karne dağıtımı ile sona erecek olan 2023/2024 birinci dönemi, 5 Şubat tarihinde okulların açılmasıyla ikinci dönem ile devam edecek. Bunun yanı sıra 15 tatilin 1 aya uzatılacağı iddiaları da son günlerde öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, MEB'in 15 tatili 1 aya çıkaracağı iddiaları doğru mu?
İnternette pek çok öğrenci sayfası ya da hesapta tarafından 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatilinin bir aya uzatılacağını tartışıyor. bu iddiaların doğru olup olmadığını öğrenmeye çalışan öğrenciler internette bu sorunun cevabını aramaktadır.
Peki 15 tatil yanı yarıyıl tatili 1 ay oldu iddiaları gerçeği yansıtıyor mu?
15 TATİL 1 AY MI OLDU?
15 tatil 1 ay olacak iddiaları, meteorolojik verilere dayandırılarak ortaya atılıyor. Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmamasına rağmen, bazı mecralarda bu konu manipüle edilerek gerçek bir açıklama gibi aksettiriliyor.